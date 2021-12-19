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Hubble показав туманність-вуаль, породжену вибухом величезної зірки

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
19 грудня, 14:13
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Телескоп Hubble сфотографував унікальну туманність Вуаль, яка приголомшливо виглядає та простягається на 110 світлових років
Туманність Вуаль вміщує кілька туманностей поменше
Туманність Вуаль вміщує кілька туманностей поменше / Фото: Wikipedia

Туманність Вуаль настільки велика, що покрила б площу, що у шість разів перевищує розмір Місяця.

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За словами вчених, це залишок надновий, також відомий як Колдуелл 34. Туманність походить від вибуху зірки, яка приблизно в 20 разів масивніша за наше Сонце.

Космічний об'єкт має ще дві назви – Петля або Рибальська Мережа, і знаходиться в сузір'ї Лебедя на відстані приблизно 2400 світлових років від нас.

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Зірка, що породила туманність, вибухнула приблизно 5-8 тисяч років назад. Вуаль настільки велика, що її частини вважаються окремими туманностями з цікавими назвами.

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Наприклад, західна дуга називається Відьминою мітлою, трикутник на Північному Заході – трикутником Пікерінга, північ східної дуги – Щукою, а південь східної дуги – Мережею.

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Нагадаємо, раніше Hubble показав знімок туманності, яка розкривається як величезний бутон квітки.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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