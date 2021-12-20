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Двойная спираль: телескоп снял "гигантскую ДНК" в центре черной дыры

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
20 декабря, 19:12
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В магнитном поле известной галактики M87 обнаружили структуру двойной спирали, поразительно напоминающую увеличенную цепь ДНК
Ученые нашли спиральную "ДНК" в центре черной дыры
Ученые нашли спиральную "ДНК" в центре черной дыры / Фото: Getty Images

Структура была обнаружена в сверхмассивной черной дыре в центре гигантской эллиптической галактики созвездия Девы.

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Исследователям удалось составить трехмерное изображение магнитного поля спирали, которая выходит из черной дыры, пишет Inverse.

M87 находится на расстоянии в 55 млн световых лет от Земли, а ее черная дыра представляет собой огромный объект в 6,5 млрд раз массивнее Солнца.

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С помощью радиотелескопа Very Large Array ученые сделали снимки галактики, и на основе полученных данных создали 3D-изображение магнитного поля струи, превращающейся в спираль.

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Удивительным было то, как далеко уходит эта спираль, отмечают ученые. Они предполагают, что подобная структура является общей для всех магнитных полей таких струй во Вселенной.

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Но чтобы в этом убедиться, нужно будет исследовать максимально точно и другие черные дыры.

Напомним, ранее Hubble показал туманность-вуаль, порожденную взрывом огромной звезды.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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