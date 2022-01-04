Наздоганяє Galaxy: Apple додасть камеру-перископ до iPhone

Як мінімум, одна модель iPhone 15 отримає камеру-перископ з десятикратним зумом, що дозволить збільшити масштаб зйомки без розмиття фото

iPhone 15 отримає оновлену лінзу в камеру / Фото: Pixabay, Macrumors

Про створення iPhone з камерою-перископом аналітики писали ще на початку 2020 року, але тепер зрозуміли, що технологію готуються використовувати саме в iPhone 15.

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За допомогою перископічної системи світло, що потрапляє в об'єктив на задній панелі, відобразиться дзеркалом убік датчика зображення камери, пише macrumors.

Фото Appleinsider

Першим про перископ у телефонах Apple згадав аналітик Мінґ-Чі Куо: він припускав, що лінза з'явиться вже в iPhone 14 Pro. Тепер, схоже, доведеться почекати iPhone 15 Pro у 2023 році.

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На ринку вже є кілька Android-смартфонів з перископами, наприклад Samsung Galaxy S21 Ultra та Huawei P40 Pro+.

Фото Macrumors

Обидва пристрої пропонують 10-кратний оптичний зум, тоді як поточний iPhone 13 Pro обмежений триразовим оптичним зумом.

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