Наздоганяє Galaxy: Apple додасть камеру-перископ до iPhone

Про створення iPhone з камерою-перископом аналітики писали ще на початку 2020 року, але тепер зрозуміли, що технологію готуються використовувати саме в iPhone 15.
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За допомогою перископічної системи світло, що потрапляє в об'єктив на задній панелі, відобразиться дзеркалом убік датчика зображення камери, пише macrumors.
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Першим про перископ у телефонах Apple згадав аналітик Мінґ-Чі Куо: він припускав, що лінза з'явиться вже в iPhone 14 Pro. Тепер, схоже, доведеться почекати iPhone 15 Pro у 2023 році.
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На ринку вже є кілька Android-смартфонів з перископами, наприклад Samsung Galaxy S21 Ultra та Huawei P40 Pro+.
Обидва пристрої пропонують 10-кратний оптичний зум, тоді як поточний iPhone 13 Pro обмежений триразовим оптичним зумом.
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Контекст
- Раніше ми писали, що Google Pixel 7 може отримати камеру під дисплеєм – Google подала патент на конфігурацію дисплея для майбутнього смартфона.
- Крім того, ми аналізували, які моделі виявилися найбільш продаваними смартфонами 2021 року, і за яку ціну їх можна купити в Україні.