Догоняет Galaxy: Apple добавит камеру-перископ в iPhone

Как минимум одна модель iPhone 15 получит камеру-перископ с десятикратным зумом, что позволит увеличить масштаб съемки без размытия фото

iPhone 15 получит обновленную линзу в камеру / Фото: Pixabay, Macrumors

О создании iPhone с камерой-перископом аналитики писали еще в начале 2020 года, но теперь стало понятно, что технологию готовятся использовать именно в iPhone 15.

Читайте также: Топ-событие года – метавселенная: как весь мир попал на виртуальный поезд из The Sims

Реклама

С помощью перископической системы свет, попадающий в объектив на задней панели, отобразится зеркалом в сторону датчика изображения камеры, пишет macrumors.

Фото Appleinsider

Первым о перископе в телефонах Apple упомянул аналитик Минг-Чи Куо: он предполагал, что линза появится уже в iPhone 14 Pro. Теперь похоже, придется подождать iPhone 15 Pro в 2023 году.

Читайте также: Apple начнет выпускать iPhone без слота для сим-карт уже с 2022 года

Реклама

На рынке уже есть несколько Android-смартфонов с перископами, например Samsung Galaxy S21 Ultra и Huawei P40 Pro+.

Фото Macrumors

Оба устройства предлагают 10-кратный оптический зум, в то время как текущее iPhone 13 Pro ограничен трехкратным оптическим зумом.

Читайте также: iPhone 13 потерял функцию шумоподавления при звонках: в чем причина

Реклама

Контекст.