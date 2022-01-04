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Догоняет Galaxy: Apple добавит камеру-перископ в iPhone

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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4 января, 10:21
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Как минимум одна модель iPhone 15 получит камеру-перископ с десятикратным зумом, что позволит увеличить масштаб съемки без размытия фото
iPhone 15 получит обновленную линзу в камеру
iPhone 15 получит обновленную линзу в камеру / Фото: Pixabay, Macrumors

О создании iPhone с камерой-перископом аналитики писали еще в начале 2020 года, но теперь стало понятно, что технологию готовятся использовать именно в iPhone 15.

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С помощью перископической системы свет, попадающий в объектив на задней панели, отобразится зеркалом в сторону датчика изображения камеры, пишет macrumors.

Фото Appleinsider

Первым о перископе в телефонах Apple упомянул аналитик Минг-Чи Куо: он предполагал, что линза появится уже в iPhone 14 Pro. Теперь похоже, придется подождать iPhone 15 Pro в 2023 году.

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На рынке уже есть несколько Android-смартфонов с перископами, например Samsung Galaxy S21 Ultra и Huawei P40 Pro+.

Фото Macrumors

Оба устройства предлагают 10-кратный оптический зум, в то время как текущее iPhone 13 Pro ограничен трехкратным оптическим зумом.

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Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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