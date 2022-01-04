Догоняет Galaxy: Apple добавит камеру-перископ в iPhone

О создании iPhone с камерой-перископом аналитики писали еще в начале 2020 года, но теперь стало понятно, что технологию готовятся использовать именно в iPhone 15.
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С помощью перископической системы свет, попадающий в объектив на задней панели, отобразится зеркалом в сторону датчика изображения камеры, пишет macrumors.
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Первым о перископе в телефонах Apple упомянул аналитик Минг-Чи Куо: он предполагал, что линза появится уже в iPhone 14 Pro. Теперь похоже, придется подождать iPhone 15 Pro в 2023 году.
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На рынке уже есть несколько Android-смартфонов с перископами, например Samsung Galaxy S21 Ultra и Huawei P40 Pro+.
Оба устройства предлагают 10-кратный оптический зум, в то время как текущее iPhone 13 Pro ограничен трехкратным оптическим зумом.
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Контекст.
- Ранее мы писали о том, что Google Pixel 7 может получить камеру под дисплеем – Google подала патент на конфигурацию дисплея для будущего смартфона.
- Кроме того, мы анализировали, какие модели стали самыми продаваемыми смартфонами 2021 года, и почем их можно купить в Украине.