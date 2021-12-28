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iPhone 13 втратив функцію шумоподавлення при дзвінках: у чому причина

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
28 грудня, 16:29
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На iPhone 13 від компанії Apple відсутня можливість увімкнення шумоподавлення при телефонних дзвінках – причина у недоробці iOS 15
У iPhone 13 виявили недоробку
У iPhone 13 виявили недоробку / Фото: Pixabay

Така функція присутня в AirPods Pro, яка унеможливлює вплив навколишнього шуму на музику, проте при дзвінках зі смартфона вона не працює.

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Що цікаво, моделі від iPhone 5 до iPhone 12 включали цю функцію, але в лінійці налаштувань iPhone 13 її немає, пише phonearena.

Також, хоча цього року Apple додала шумоподавлення в дзвінки FaceTime за допомогою функції, відомої як "ізоляція голосу", вона не працює зі звичайними дзвінками по мобільній мережі.

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Служба підтримки компанії, проте, запевнила, що її інженери працюють над цією проблемою, але терміни виправлення бага невідомі.

Шумоподавлення було доступне користувачам iPhone, починаючи з iOS 7 . Невеликий підсилювач пригнічує звуки навколо, щоб користувач міг зосередитись на голосі співрозмовника.

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Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися нові зображення та характеристики iPhone 14 та iPhone 14 Pro.

Також раніше ми писали про те, як виглядає iPhone 13 зсередини: новинку розібрали на частини.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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