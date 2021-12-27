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Використають лазери: американці встановили камери у горах для пошуку інопланетян

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
27 грудня, 15:38
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Американський інститут SETI, який займається пошуком позаземних сигналів, завершив встановлення обсерваторії LaserSETI на Гаваях на висоті близько 3 км над рівнем моря
Інопланетний розум шукатимуть за допомогою лазерів
Інопланетний розум шукатимуть за допомогою лазерів / Фото: Seti

LaserSETI – це астрономічна програма, призначена для виявлення потенційних лазерних імпульсів, що виходять з-за меж Сонячної системи.

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У новій обсерваторії кожен пристрій складається з двох ідентичних камер, повернутих друг до одного на 90 градусів уздовж осі огляду, і тепер вони зможуть розпочати спостереження, пише eurekalert.

Дві камери з комерційними об'єктивами знімають приблизно 75 градусів неба. Водночас лазери розділять джерела світла на спектри та зможуть зчитувати камеру понад тисячу разів на секунду.

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Це вже друга обсерваторія LaserSETI: інженери, по суті, створюють глобальну мережу інструментів спостереження за всім нічним небом.

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Перша точка спостереження знаходиться в обсерваторії Роберта Фергюсона у Сономі, Каліфорнія. Камери на Гаваях будуть націлені на схід, каліфорнійські пристрої – на захід.

Дві обсерваторії забезпечать широкий огляд неба над Тихим океаном, що дає більше шансів на зв'язок з інопланетним розумом.

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Проєкту LaserSETI – понад п'ять років. Інститут розробляє ще десять комплексів спостереження. Їх встановлять у Пуерто-Ріко, на Канарських островах і в Чилі. Бюджет проєкту – 5 млн доларів.

Нагадаємо, у 2021 році Пентагон створив оперативну групу для відстеження НЛО.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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