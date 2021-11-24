Унікальний газовий гігант обертається з величезною швидкістю і рухається до своєї зірки, аж поки та його не поглине

Вчені гадають, чому вночі на гарячій планеті холодно

Вивчаючи дані космічного телескопа TESS, астрономи виявили унікальний газовий гігант, на якому рік триває лише 16 годин. Раніше марсохід зробив моторошне фото заходу сонця на Марсі.

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Виявлена тепер планета має найкоротшу орбіту серед усіх гарячих Юпітерів. ВОдночас її розмір на 35% і маса в 5 разів більша, ніж у самого Юпітера, пише Phys.

Виявлений гігант обертається навколо зірки під назвою TOI-2109 і знаходиться від неї на відстані приблизно 2,4 млн км.

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Зірка і планета розташовуються в сузір'ї Геркулеса, від Землі вони віддалені приблизно на 855 світлових років.

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Температура на денній стороні планети в середньому становить 3200 градусів за Цельсієм, дотягуючи до рівня невеликої зірки. Це робить її найгарячішою із виявлених планет.

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Зірка, навколо якої обертається гігант, на 50% більше Сонця за масою та за розміром. Виявлена екзопланета наближається до зірки зі швидкістю від 10 до 750 мілісекунд на рік.

Астрономи вважають, що TOI-2109b знаходиться в процесі "орбітального розпаду" або спіралеподібного руху до своєї зірки, як вода у ванні, що кружляє навколо водостоку.

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Приблизно через 10 млн років газовий гігант буде настільки близько, що зірка його поглине.

Тим часом, яскравість нічної сторони планети нижча за чутливість даних TESS, що викликає питання про те, що насправді там відбувається, кажуть вчені.

Дослідники хочуть ще поспостерігати планету за допомогою потужніших інструментів, включаючи космічний телескоп Хаббла і космічний телескоп Джеймса Вебба.

Раніше на старих знімках неба знайшли ще одну потенційну планету Сонячної системи.