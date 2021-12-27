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Используют лазеры: американцы установили камеры в горах для поиска инопланетян

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
27 декабря, 15:38
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Американский институт SETI, занимающийся поиском внеземных сигналов, завершил установку обсерватории LaserSETI на Гавайях на высоте около 3 км над уровнем моря
Инопланетный разум будут искать с помощью лазеров
Инопланетный разум будут искать с помощью лазеров / Фото: Seti

LaserSETI – это астрономическая программа, предназначенная для обнаружения потенциальных лазерных импульсов, исходящих из-за пределов Солнечной системы.

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В новой обсерватории каждое устройство состоит из двух идентичных камер, повернутых друг к другу на 90 градусов вдоль оси обзора, и теперь они смогут начать наблюдение, пишет eurekalert.

Две камеры с коммерческими объективами снимают примерно 75 градусов неба. При этом лазеры разделят источники света на спектры и смогут считывать камеру более тысячи раз в секунду.

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Это уже вторая обсерватория LaserSETI: инженеры, по сути, создают глобальную сеть инструментов для наблюдения за всем ночным небом.

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Первая точка наблюдения находится в обсерватории Роберта Фергюсона в Сономе, Калифорния. Камеры на Гавайях будут нацелены на восток, калифорнийские устройства – на запад.

Две обсерватории обеспечат широкий обзор неба над Тихим океаном, что дает больше шанс на связь с инопланетным разумом.

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Проекту LaserSETI более пяти лет. Институт разрабатывает еще десять комплексов наблюдения. Их установят в Пуэрто-Рико, на Канарских островах и в Чили. Бюджет проекта – 5 млн долларов.

Напомним, в 2021 году Пентагон создал оперативную группу для отслеживания НЛО.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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