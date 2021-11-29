Вчені вимагають захистити землю від інопланетних паразитів

Дослідники просять посилити протоколи безпеки, пов'язані з ризиками проникнення Землю організмів з інших планет

Інопланетні організми загрожують Землі / Фото: Pixabay

Імовірність вторгнення інопланетних організмів Землю та земних організмів інші планети зросла останніми роками.

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Ризики збільшує зростання попиту на дослідження космосу, вважають вчені, пише Bioscience.

Ці організми можуть у результаті завдати шкоди земним видам, і те саме може статися з інопланетним життям з іншої планети.

"Перед обличчям збільшення кількості космічних місій дуже важливо знизити ризики біологічного зараження в обох напрямках", – вважає професор біології вторгнення з Університету Макгілла в Монреалі Ентоні Рікарді.

Ризик міжпланетного забруднення водночас низький. Суворі умови космосу ускладнюють виживання організмів, які можуть подорожувати автостопом на зовнішній стороні космічного корабля.

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Проте, за словами Рікарді, ми все ж таки повинні бути обережні з міжпланетним зараженням через негативний вплив, який інвазивні види надали на Землю.

Люди пошкодили екосистеми по всьому світу, дозволивши організмам вторгатися в нове середовище, в яке вони ніколи не потрапили б природним шляхом.

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Наприклад, гриб Austropuccinia psidii з Південної Америки був завезений до Австралії за невідомих обставин і захопив місцеві евкаліптові дерева, затримуючи їхнє зростання, а іноді й убиваючи.

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Дослідники зазначили, що острівні екосистеми особливо вразливі для інвазивних видів, тому що місцева дика природа там не зможе боротися із загарбниками.

"Планети і місяці, які потенційно містять життя, слід розглядати, якби вони були острівними системами", – додає Ріккарді.

Дослідники пропонують розширити протоколи біобезпеки, пов'язані із космічними подорожами.

Нагадаємо, раніше Пентагон створив оперативну групу для відстеження НЛО.

Крім того, вчені попередили про ризик розкиданих по всіх галактиці зондів інопланетян .