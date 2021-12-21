Девушка Санта и свинка Поттер: Telegram добавил новые стикеры к Йолю и Рождеству

Основатель Telegram поздравил пользователей с Зимним Солнцестоянием, или Йолем, и сообщил о добавлении новых анимационных стикеров в приложение

Telegram добавил 20 наборов стикеров

Среди них, в том числе, рождественские и новогодние наборы с животными и сказочными героями – например, рождественский кот манул, веселый Санта, краб Санты, девушка Санта.

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Мессенджер добавил к зимним праздникам 20 новых наборов стикеров, написал Павел Дуров в своем канале.

"С Зимним Солнцестоянием (или "Йолем" или "Ялдой") – отцом всех зимних праздников", – говорится в сообщении.

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Новые популярные стикеры можно скачать на декстопную версию тут. В числе новых наборов также – новогодний и рождественский тигр, Йетти на каникулах, снеговик, Дед Мороз и другие.

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Есть и интересные стикеры для фанатов Гарри Поттера – в стикерпаке Potter Pig их представляет свинка в шарфе Гриффиндора и волшебной шляпе.

Стикеры выражают различные эмоции с помощью персонажа. Уставший Санта, например, сидит и бьется головой об пол, а рождественский кот выдает "палец вверх" внутри снежного шара.

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Напомним, ранее Telegram обновил несколько функций одновременно.