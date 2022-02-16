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СЬОГОДНІ Техно

Співробітники Цукерберга підняли на сміх нові корпоративні цінності Meta

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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16 лютого, 14:46
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У компанії Meta – колишній Facebook – вводяться нові корпоративні цінності, і їх вирішили донести до співробітників і майбутніх працівників
Цукерберг оновив цінності компанії
Цукерберг оновив цінності компанії

Цінності, які існували досі, були сформульовані ще у 2007 році, і відтоді багато що змінилося.

Читайте також: Метавсесвіт захопить чверть людей вже через чотири роки

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Тепер у компанії глобальна спільнота та широкий вплив, також створюється метавсесвіт, який будує майбутнє соціальних зв'язків, пояснив засновник Марк Цукерберг у Facebook.

Усього цінностей шість:

  • Рухатися швидко (Move Fast);
  • Зосередитись на довгостроковому плануванні (Focus on Long-Term Impact);
  • Створювати чудові речі (Build Awesome Things);
  • Жити у майбутньому (Live in The Future);
  • бути прямолінійним і поважати колег (Be Direct and Respect Your Colleagues);
  • Meta, метаприятелі, я (Meta, metamates, me).

Остання цінність – про те, щоб бути добрими розпорядниками компанії та місії, – є відсиланням до військово-морської приказки "Корабль, команда корабля, я" (Ship, shipmates, self).

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В Washington Post, втім, пишуть, що нові цінності були висміяні деякими співробітниками всередині компанії – вважали їх "ідеологічною обробкою", відірваною від реальності.

На внутрішніх форумах співробітники ставили новому повідомленню емоджі із серцем, але у приватних розмовах, за даними The New York Times, висловлювали скептицизм.

Крім того, одного співробітника збентежила відсилка до військово-морської приказки:

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"Чи означає це, що ми перебуваємо на кораблі, що тоне?".

Сам Цукерберг підкреслив, що, працюючи в Meta, співробітники зобов'язуються застосовувати ці цінності в роботі щодня.

Зокрема, доведеться будувати і вчитися швидше, ніж будь-хто інший, дивитися одразу на кілька кроків уперед і випускати речі, що дійсно приводять у "благоговійний трепет".

Він також закликав працівників компанії бути прямолінійними, але виявляти повагу до експертності колег.

Раніше ми писали:

  • Метавсесвіт можна порівняти з наступником Інтернету, за якого фізичні та цифрові світи змішуються за допомогою комп'ютерних аватарів. Чимось це нагадує The Sims.
  • Життя аватарів стане зануренням у віртуальну реальність із тактильними, звуковими та іншими відчуттями аватарів. Meta, наприклад, створить цифрові копії людей.
  • Завдяки метавсесвіту стали доступні віртуальні дні народження, весілля та інші цифрові події, а світові бренди роблять там віртуальні товари – наприклад, Nike обіцяє взути аватарів у свої кросівки.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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