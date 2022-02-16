Співробітники Цукерберга підняли на сміх нові корпоративні цінності Meta

У компанії Meta – колишній Facebook – вводяться нові корпоративні цінності, і їх вирішили донести до співробітників і майбутніх працівників

Цукерберг оновив цінності компанії

Цінності, які існували досі, були сформульовані ще у 2007 році, і відтоді багато що змінилося.

Читайте також: Метавсесвіт захопить чверть людей вже через чотири роки

Реклама

Тепер у компанії глобальна спільнота та широкий вплив, також створюється метавсесвіт, який будує майбутнє соціальних зв'язків, пояснив засновник Марк Цукерберг у Facebook.

Усього цінностей шість:

Рухатися швидко (Move Fast);

Зосередитись на довгостроковому плануванні (Focus on Long-Term Impact);

Створювати чудові речі (Build Awesome Things);

Жити у майбутньому (Live in The Future);

бути прямолінійним і поважати колег (Be Direct and Respect Your Colleagues);

Meta, метаприятелі, я (Meta, metamates, me).

Остання цінність – про те, щоб бути добрими розпорядниками компанії та місії, – є відсиланням до військово-морської приказки "Корабль, команда корабля, я" (Ship, shipmates, self).

Реклама

В Washington Post, втім, пишуть, що нові цінності були висміяні деякими співробітниками всередині компанії – вважали їх "ідеологічною обробкою", відірваною від реальності.

На внутрішніх форумах співробітники ставили новому повідомленню емоджі із серцем, але у приватних розмовах, за даними The New York Times, висловлювали скептицизм.

Крім того, одного співробітника збентежила відсилка до військово-морської приказки:

Реклама

"Чи означає це, що ми перебуваємо на кораблі, що тоне?".

Сам Цукерберг підкреслив, що, працюючи в Meta, співробітники зобов'язуються застосовувати ці цінності в роботі щодня.

Зокрема, доведеться будувати і вчитися швидше, ніж будь-хто інший, дивитися одразу на кілька кроків уперед і випускати речі, що дійсно приводять у "благоговійний трепет".

Він також закликав працівників компанії бути прямолінійними, але виявляти повагу до експертності колег.

Раніше ми писали: