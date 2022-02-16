Сотрудники Цукерберга подняли на смех новые корпоративные ценности Meta

В компании Meta – бывшей Facebook – вводятся новые корпоративные ценности, и их решили донести до сотрудников и будущих работников

Цукерберг обновил ценности компании

Ценности, которые существовали до этого момента, были сформулированы еще в 2007 году, и с тех пор многое изменилось.

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Теперь у компании глобальное сообщество и широкое влияние, а также создается метавселенная, которая строит будущее социальных связей, пояснил основатель Марк Цукерберг в Facebook.

Всего ценностей шесть:

Двигаться быстро (Move Fast);

Сосредоточиться на долгосрочном планировании (Focus on Long-Term Impact);

Создавать потрясающие вещи (Build Awesome Things);

Жить в будущем (Live in The Future);

Быть прямолинейным и уважать коллег (Be Direct and Respect Your Colleagues);

Meta, метаприятели, я (Meta, metamates, me).

Последняя ценность – о том, чтобы быть хорошими распорядителями компании и миссии, – является отсылкой к военно-морской присказке "Корабль, команда корабля, я" (Ship, shipmates, self).

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В Washington Post, впрочем, пишут, что новые ценности были высмеяны некоторыми сотрудниками внутри компании – посчитали их "идеологической обработкой", оторванной от реальности.

На внутренних форумах сотрудники ставили новому сообщению эмоджи с сердечком, но в частных разговорах, по данным The New York Times, выражали скептицизм.

Кроме того, одного сотрудника привела в замешательство отсылка к военно-морской присказке:

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"Означает ли это, что мы находимся на тонущем корабле?".

Сам Цукерберг, тем не менее, подчеркнул, что, работая в Meta, сотрудники обязуются применять эти ценности в работе каждый день.

В частности, придется строить и учиться быстрее, чем кто-либо другой, смотреть сразу на несколько шагов вперед и выпускать действительно приводящие в "благоговейный трепет" вещи.

Он также призвал работников компании быть прямолинейными, но проявлять уважение к экспертности коллег.

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