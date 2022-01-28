День захисту персональних даних: як українці ховаються у соцмережах

Більшість людей стикалися з тим, що хтось заглядав у їхні чати – про це повідомили 54% респондентів до Дня захисту персональних даних від Rakuten Viber.
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Дещо частіше про порушення приватності заявляють жінки: 55% українок проти 51% українців скаржаться, що їхнє листування переглядали.
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70% респондентів хоч раз не відкривали чат, щоб приховати факт прочитання повідомлення. Лише 30% опитаних запевнили, що не робили цього ніколи. Кожен п'ятий робить це часто.
Цікаво, що близько третини опитаних (з 3 тисяч – прим. ред. ) ховають окремі чати за допомогою PIN-коду.
Згідно з опитуванням, українці користуються такими функціями Viber для її збереження:
- відключають свій статус онлайн, щоб не показувалося повідомлення "В мережі" (близько 33%);
- ховають окремі чати за допомогою PIN-коду (32%);
- вимикають статус "Переглянуто" для повідомлень (26%);
- надсилають повідомлення з таймером зникнення через певний час (21%);
- встановили окремий пароль Viber на комп'ютері (8%).
Чверть опитаних вимикає статус "Переглянуто" повідомлень у програмі, щоб зберегти свою приватність незалежно від того, прочитали вони повідомлення чи ні.
Переважна більшість респондентів – 79% опитаних – дуже турбує тема приватності в онлайні.
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Водночас близько 16% зізналися, що вони мало знають про приватність, і лише 5% сказали, що приватність для них не є важливою.
Раніше ми писали, що Viber додав реакції у чатах віч-на-віч і кілька інших функцій.