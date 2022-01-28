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День захисту персональних даних: як українці ховаються у соцмережах

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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28 січня, 14:58
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Українські користувачі Viber вважають, що в їхнє листування заглядають сторонні люди, водночас самі вони часто не відкривають повідомлення, щоб співрозмовник не знав, що його читали
Viber розповів, як українці захищають свою приватність
Viber розповів, як українці захищають свою приватність / Фото: Viber

Більшість людей стикалися з тим, що хтось заглядав у їхні чати – про це повідомили 54% респондентів до Дня захисту персональних даних від Rakuten Viber.

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Дещо частіше про порушення приватності заявляють жінки: 55% українок проти 51% українців скаржаться, що їхнє листування переглядали.

70% респондентів хоч раз не відкривали чат, щоб приховати факт прочитання повідомлення. Лише 30% опитаних запевнили, що не робили цього ніколи. Кожен п'ятий робить це часто.

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Цікаво, що близько третини опитаних (з 3 тисяч – прим. ред. ) ховають окремі чати за допомогою PIN-коду.

Згідно з опитуванням, українці користуються такими функціями Viber для її збереження:

  • відключають свій статус онлайн, щоб не показувалося повідомлення "В мережі" (близько 33%);
  • ховають окремі чати за допомогою PIN-коду (32%);
  • вимикають статус "Переглянуто" для повідомлень (26%);
  • надсилають повідомлення з таймером зникнення через певний час (21%);
  • встановили окремий пароль Viber на комп'ютері (8%).

Чверть опитаних вимикає статус "Переглянуто" повідомлень у програмі, щоб зберегти свою приватність незалежно від того, прочитали вони повідомлення чи ні.

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Переважна більшість респондентів – 79% опитаних – дуже турбує тема приватності в онлайні.

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Водночас близько 16% зізналися, що вони мало знають про приватність, і лише 5% сказали, що приватність для них не є важливою.

    Раніше ми писали, що Viber додав реакції у чатах віч-на-віч і кілька інших функцій.

    Олександра Захарова
    Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

    У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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