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День защиты персональных данных: как украинцы прячутся в соцсетях

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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28 января, 14:58
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Украинские пользователи Viber считают, что в их переписку заглядывают посторонние люди, при этом сами они часто не открывают сообщение, чтобы собеседник не знал, что его читали
Viber рассказал, как украинцы защищают свою приватность
Viber рассказал, как украинцы защищают свою приватность / Фото: Viber

Большинство сталкивались с тем, что кто-то заглядывал в их чаты – об этом сообщили 54% респондентов опроса ко Дню защиты персональных данных от Rakuten Viber.

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Несколько чаще о нарушении приватности заявляют женщины: 55% украинок против 51% украинцев жалуются, что их переписку просматривали.

70% респондентов хоть раз не открывали чат, чтобы скрыть факт прочтения сообщения. Только 30% опрошенных заверили, что не делали так никогда. Каждый пятый делает это часто.

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Интересно, что около трети опрошенных (из 3 тысяч – прим. ред.) прячут отдельные чаты при помощи PIN-кода.

Согласно опросу, украинцы пользуются такими функциями Viber для ее сохранения:

  • отключают свой статус онлайн, чтобы не показывалось сообщение "В сети" (около 33%);
  • прячут отдельные чаты при помощи PIN-кода (32%);
  • выключают статус "Просмотрено" для сообщений (26%);
  • отправляют сообщения с таймером исчезновения через определенное время (21%);
  • установили отдельный пароль для Viber на компьютере (8%).

Четверть опрошенных отключает статус "Просмотрено" для сообщений в приложении, чтобы сохранить свою приватность независимо от того, прочли они сообщение или нет.

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Подавляющее большинство респондентов – 79% опрошенных – очень волнует тема приватности в онлайне.

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В то же время около 16% признались, что они мало знают о приватности, и всего 5% сказали, что приватность для них не важна.

    Ранее мы писали, что Viber добавил реакции в чатах один на один и несколько других функций.

    Александра Захарова
    Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

    В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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