День защиты персональных данных: как украинцы прячутся в соцсетях

Большинство сталкивались с тем, что кто-то заглядывал в их чаты – об этом сообщили 54% респондентов опроса ко Дню защиты персональных данных от Rakuten Viber.
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Несколько чаще о нарушении приватности заявляют женщины: 55% украинок против 51% украинцев жалуются, что их переписку просматривали.
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70% респондентов хоть раз не открывали чат, чтобы скрыть факт прочтения сообщения. Только 30% опрошенных заверили, что не делали так никогда. Каждый пятый делает это часто.
Интересно, что около трети опрошенных (из 3 тысяч – прим. ред.) прячут отдельные чаты при помощи PIN-кода.
Согласно опросу, украинцы пользуются такими функциями Viber для ее сохранения:
- отключают свой статус онлайн, чтобы не показывалось сообщение "В сети" (около 33%);
- прячут отдельные чаты при помощи PIN-кода (32%);
- выключают статус "Просмотрено" для сообщений (26%);
- отправляют сообщения с таймером исчезновения через определенное время (21%);
- установили отдельный пароль для Viber на компьютере (8%).
Четверть опрошенных отключает статус "Просмотрено" для сообщений в приложении, чтобы сохранить свою приватность независимо от того, прочли они сообщение или нет.
Подавляющее большинство респондентов – 79% опрошенных – очень волнует тема приватности в онлайне.
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В то же время около 16% признались, что они мало знают о приватности, и всего 5% сказали, что приватность для них не важна.
Ранее мы писали, что Viber добавил реакции в чатах один на один и несколько других функций.