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Instagram дозволив користувачам змінювати свою стрічку: як це працюватиме

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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11 січня, 18:55
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Instagram дозволить користувачам редагувати стрічку профілю – наприклад, можна буде міняти місцями публікації та деякі з них закріплювати нагорі
Користувачі зможуть редагувати свою стрічку профілю в Instagram
Користувачі зможуть редагувати свою стрічку профілю в Instagram

Функція спочатку буде доступна окремим користувачам у тестовому режимі, але незабаром її поширять на всіх.

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Отже, користувач зможе винести нагору із сітки з фото- та відеопостами потрібні йому, розповів Алессандр Палуцці у Twitter.

Крім того, після оновлення програми користувачі зможуть додавати в історії нові стікери "реакції".

Instagram також обіцяє, що користувач зможе видалити свій обліковий запис прямо з додатку, або просто відключити акаунт з можливістю відновлення.

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Раніше, нагадаємо, ми писали про те, що Instagram таки увімкнув можливість хронологічної стрічки у додатку, але користувачі отримали не зовсім те, що очікували.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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