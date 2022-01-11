Instagram дозволив користувачам змінювати свою стрічку: як це працюватиме

Instagram дозволить користувачам редагувати стрічку профілю – наприклад, можна буде міняти місцями публікації та деякі з них закріплювати нагорі

Користувачі зможуть редагувати свою стрічку профілю в Instagram

Функція спочатку буде доступна окремим користувачам у тестовому режимі, але незабаром її поширять на всіх.

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Отже, користувач зможе винести нагору із сітки з фото- та відеопостами потрібні йому, розповів Алессандр Палуцці у Twitter.

Крім того, після оновлення програми користувачі зможуть додавати в історії нові стікери "реакції".

Instagram також обіцяє, що користувач зможе видалити свій обліковий запис прямо з додатку, або просто відключити акаунт з можливістю відновлення.

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Раніше, нагадаємо, ми писали про те, що Instagram таки увімкнув можливість хронологічної стрічки у додатку, але користувачі отримали не зовсім те, що очікували.