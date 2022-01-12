Побили рекорди стікерів та повідомлень: як українці користувалися Viber у 2021 році

Viber розповів, як українці надсилали повідомлення, дзвонили та користувалися додатком у 2021 році

Українці побили усі рекорди з використання Viber

Українці відправляли 3100 повідомлень та більше 200 дзвінків за секунду. Кількість повідомлень зросла на 11%, порівняно з 2020 роком.

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Найбільше повідомлень українці відправили у дні популярних свят: на Новий рік та 8 березня, повідомляє прес-служба месенджера.

Найпопулярніші способи спілкування українців у Viber 2021 виглядали так:

6,7 млрд дзвінків

97 млрд повідомлень

19 млн учасників групових чатів

3,8 млрд стікерів

Загалом близько 20% усіх повідомлень у світі через Viber вирушають до України. Крім того, українці в середньому робили 200 дзвінків за секунду, або на 11,5% більше у порівнянні з 2020р.

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Групові чати також зібрали чимало учасників – дві третини всіх користувачів смартфонів в Україні були хоча б в одному.

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Серед рекордсменів року – стікери: протягом року українці відправили майже 4 мільярди. Це на 13% більше, ніж у 2020 році. Найбільше виросли чат-боти – їх стало на 27% більше.

Також цікаво, що українці зробили фото чи відео з AR-масками Viber 14 млн разів.

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Найпопулярнішою стала "Нескінченний стіл" – маска-гра, в якій потрібно ловити мамині вареники та інші домашні страви. На другому місці – "тигрова" маска , на третьому – маска з Санта-Клауса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Viber додав реакції у чатах віч-на-віч і ще кілька нових функцій.