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Apple не поверне співробітників на роботу в офіс, але виплатить їм по 1000 доларів

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
16 грудня, 16:58
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Генеральний директор Тім Кук надіслав співробітникам Apple електронного листа 15 грудня і повідомив, що дата повернення до роботи в офісі "ще не визначена"
Тім Кук поки не повертає співробітників Apple до офісу
Тім Кук поки не повертає співробітників Apple до офісу / Фото: Getty Images, Pixabay

Apple на невизначений строк відклала дату, коли корпоративні співробітники компанії мають повернутися до офісу.

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При цьому кожному працівнику заплатять 1000 доларів, щоб вони могли облаштувати свою роботу віддалено, пише The Verge.

Бонус застосовуватиметься до кожного співробітника, включаючи працівників роздрібної торгівлі. Затримка пов'язана із зростанням числа випадків COVID-19 та початком поширення штаму омікрону.

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Раніше співробітники мали повернутися до офісів 1 лютого в рамках пілотного проєкту з гібридної роботи, але цього не сталося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продаж бездротових навушників Apple AirPods впали на третину за рік.

Крім того, стало відомо, коли вийде iMac Pro з екраном 27 дюймів.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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