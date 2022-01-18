Череп, сплавлений з металом: дивовижна знахідка 2000-річної давності

Знахідка, що вразила вчених, є одним із найраніших прикладів найпершої людської хірургії.
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Подовжений череп зараз зберігається в Музеї остеології SKELETONS в Оклахомі, США, пише Express.
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Музей вітав знахідку як один із своїх "найцікавіших" експонатів. Вважається, що череп належав перуанському воїну.
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Хірурги провели чудову операцію з імплантуванням шматка металу, коли він повернувся з бою з тяжкими пораненнями.
Пластина використовувалася для зв'язування зламаних кісток, водночас точний склад металу невідомий.
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Вчені не знають, чи використовувалася під час операції анестезія, але уточнюють, що тоді існувало багато природних засобів для хірургічних процедур, і воїн пережив процедуру.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили найдавнішу у світі соцмережу з намистин.