ТОП-10 унікальної стародавньої зброї, знайденої у 2021 році

Цього року археологи зробили кілька чудових знахідок. Вони допомагають нам краще зрозуміти, як жили наші предки і якими технологіями користувалися

2021 рік був багатим на археологічні відкриття / Фото: Колаж: Сьогодні

Археологам вдалося знайти унікальні екземпляри – від оброслого черепашками меча хрестоносців на дні Середземного моря до бумерангів, що не повертаються, в Південній Австралії.

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Видання livescience.com зібрало 10 найцікавіших відкриттів, пов'язаних із стародавньою зброєю

РЕНТГЕНІВСЬКИЙ МЕЧ ВІКІНГА

У грудні археологи за допомогою рентгенівського проміння змогли роздивиися розкішний дизайн меча вікінгів, який сильно проржавів і покритий брудом. Він був виявлений у 2015 році на одному з Оркнейських островів.

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Меч прикрашений складним візерунком, що складається з восьмикутників та ромбоподібних фігур на гарді меча. Дослідники також виявили часткові залишки дерев'яних піхов, мінералізованих на лезі меча.

ВИШУКАНИЙ РИМСЬКИЙ КІНЖАЛ

У листопаді археолог-аматор із металошукачем у Швейцарії виявив багато прикрашений кинджал, що належав римському солдатові 2000 років тому.

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Пізніше археологи виявили на цьому місці сотні артефактів із поля битви, де римські легіонери билися з воїнами Ретії. На колишніх римських територіях було знайдено лише чотири схожі кинджали.

БІБЛЕЙСЬКІ НАКІНЕЧНИКИ СТРІЛ

У травні археологи виявили кістяний наконечник стріли в стародавньому філистимському місті Гат, який, ймовірно, був будинком Голіафа, гігантського воїна, вбитого царем Давидом.

Згідно з Біблією, цар на ім'я Азаїл завоював Гат, перш ніж рушити до Єрусалиму. Археологи вважають, що наконечник стріли міг бути випущений воїнами при захисті міста.

ЗІГНУТИЙ МЕЧ

У травні археологи у Греції виявили залізний меч 1600-річної давності, який був зігнутий у ході ритуального вбивства перед тим, як його поховали у могилі солдата, який служив у римській армії.

Відкриття було дивовижним, тому що солдата було поховано в церкві, але зігнутий меч був частиною відомого язичницького ритуалу.

НЕПОВЕРНИЙ БУМЕРАНГ

У листопаді нове дослідження п'яти рідкісних бумерангів, що "не повертаються", знайдених у висохлому руслі річки в Південній Австралії, показало, що вони, ймовірно, використовувалися аборигенами для полювання на водоплавних птахів сотні років тому.

Радіовуглецевий аналіз показав, що аборигени виготовляли бумеранги з дерева між 1650 та 1830 роками – до того, як перші європейці досліджували цей район.

ОБРОСЛИЙ ЧЕРЕШКАМИ МЕЧ КРЕСТОНОСЦЯ

У жовтні аквалангіст біля узбережжя Ізраїлю виявив на дні Середземного моря 900-річний меч, оброслий черепашками, який, ймовірно, належав лицарю-хрестоносцю.

Передбачається, що меч був зроблений зі сталі, його довжина становила близько 1 метра, а довжина ручки – ще 30 сантиметрів.

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ПІРАМІДА МЕЧА

У серпні металошукач в Англії виявив крихітний артефакт у формі піраміди, який колись міг прикрасити хитромудрі піхви елітного воїна.

Піраміда мечів віком 1400 років має висоту близько 6 мм і довжину біля основи – 12 мм.

Він був знайдений у місці, де не проводилося жодних розкопок. Експерти вважають, що артефакт упав із піхов свого власника і був втрачений.

ГРЮНВАЛЬДСЬКИЙ МЕЧ

У квітні в Польщі виявили середньовічний меч, який, можливо, використовувався під час Грюнвальдської битви в 1410 між об'єднаною польсько-литовською армією і лицарями Тевтонського ордена, в якій загинуло близько 13 тисяч солдатів.

Меч був знайдений разом з піхвами, поясом та двома ножами. Незважаючи на те, що їх поховали 600 років, всі артефакти дуже добре збереглися.

ГРЕЦЬКИЙ ШЛЕМ

У березні в гавані Ізраїлю знайшли стародавній бронзовий шолом, який, ймовірно, носив грецький солдат під час війни з персами.

Шолом корінфського типу названий на честь міста Корінф у Греції, де він був вперше розроблений та вироблений у 6 столітті до нашої ери.

Шолом був зроблений із цільного листа бронзи, який нагрівали і надавали йому форми, що робило його легшим, ніж інші шоломи, без зниження рівня захисту.

Загадкові кам'яні кулі

У вересні дві поліровані кам'яні кулі, віком близько 5500 років, були виявлені в стародавній гробниці на острові Санді, на Оркнейських островах на північ від материкової Шотландії.

Раніше дослідники припускали, що кулі розміром з тенісний використовувалися як зброя, тому їх іноді називали "наконечниками булав".

Але більшість археологів тепер думає, що кам'яні кулі були створені в основному для художніх цілей.