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Комп'ютер-артефакт: стародавні греки створили астрономічний калькулятор

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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3 січня, 14:52
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Археологи приголомшені дивовижним давньогрецьким комп'ютером, існування якого здається неможливим
Стародавні греки використовували аналог комп'ютера
Стародавні греки використовували аналог комп'ютера / Фото: Getty Images

Давньогрецькі вчені змогли зібрати і надалі використати перший на планеті астрономічний калькулятор.

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Відомий як механізм Antikythera з ручним приводом віком 2000 років описаний як найстаріший зразок аналогового комп'ютера, пише Express.

Стародавній артефакт допомагав передбачати затемнення, фото Getty Images

У нього була вбудована механічна модель Сонячної системи. Стародавні греки використовували механізм для передбачення, наприклад, затемнень на десятиліття вперед.

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Також комп'ютер допомагав відслідковувати цикл стародавніх Олімпійських ігор. Безпрецедентна знахідка знайдена серед уламків аварії корабля біля грецького острова Антикифера 1901 року.

Пізніше археологи змогли вивчити артефакт і з'ясувати, навіщо точно його використовували.

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Механізм Antikythera, по суті, був спеціалізованою обчислювальною машиною, яка використовувала свої бронзові шестірні для розрахунку циклів космосу.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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