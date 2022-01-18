Череп, сплавленный с металлом: удивительная находка 2000-летней давности

Археологи обнаружили 2000-летний череп перуанского воина, сплавленный с металлом, очевидно, помещенным туда древними хирургами

Археологи обнаружили следы хирургии 2000-летней давности / Фото: Skeleton museum

Поразившая ученых находка является одним из самых ранних примеров самой первой человеческой хирургии.

Читайте также: Компьютер-артефакт: древние греки создали астрономический калькулятор

Реклама

Удлиненный череп в настоящее время хранится в Музее остеологии SKELETONS в Оклахоме, США, пишет Express.

Музей приветствовал находку как один из своих "самых интересных" экспонатов. Считается, что череп принадлежал перуанскому воину.

Реклама

Читайте также: ТОП-10 уникального древнего оружия, найденного в 2021 году

Хирурги провели чудесную операцию с имплантированием куска металла, когда он вернулся из боя с тяжелыми ранениями.

Реклама

Пластина использовалась для связывания сломанных костей, при этом точный состав сплава неизвестен.

Читайте также: В Египте археологи обнаружили мумий с золотыми языками (фото)

Ученые не знают, использовалась ли во время операции анестезия, но уточняют, что в то время существовало много естественных средств для хирургических процедур, и воин пережил процедуру.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили древнейшую в мире соцсеть из бусин.