Череп, сплавленный с металлом: удивительная находка 2000-летней давности

Поразившая ученых находка является одним из самых ранних примеров самой первой человеческой хирургии.
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Удлиненный череп в настоящее время хранится в Музее остеологии SKELETONS в Оклахоме, США, пишет Express.
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Музей приветствовал находку как один из своих "самых интересных" экспонатов. Считается, что череп принадлежал перуанскому воину.
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Хирурги провели чудесную операцию с имплантированием куска металла, когда он вернулся из боя с тяжелыми ранениями.
Пластина использовалась для связывания сломанных костей, при этом точный состав сплава неизвестен.
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Ученые не знают, использовалась ли во время операции анестезия, но уточняют, что в то время существовало много естественных средств для хирургических процедур, и воин пережил процедуру.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили древнейшую в мире соцсеть из бусин.