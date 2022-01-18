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Череп, сплавленный с металлом: удивительная находка 2000-летней давности

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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18 января, 16:48
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Археологи обнаружили 2000-летний череп перуанского воина, сплавленный с металлом, очевидно, помещенным туда древними хирургами
Археологи обнаружили следы хирургии 2000-летней давности
Археологи обнаружили следы хирургии 2000-летней давности / Фото: Skeleton museum

Поразившая ученых находка является одним из самых ранних примеров самой первой человеческой хирургии.

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Удлиненный череп в настоящее время хранится в Музее остеологии SKELETONS в Оклахоме, США, пишет Express.

Музей приветствовал находку как один из своих "самых интересных" экспонатов. Считается, что череп принадлежал перуанскому воину.

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Хирурги провели чудесную операцию с имплантированием куска металла, когда он вернулся из боя с тяжелыми ранениями.

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Пластина использовалась для связывания сломанных костей, при этом точный состав сплава неизвестен.

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Ученые не знают, использовалась ли во время операции анестезия, но уточняют, что в то время существовало много естественных средств для хирургических процедур, и воин пережил процедуру.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили древнейшую в мире соцсеть из бусин.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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