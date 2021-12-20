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Наче саундтрек до кіно: випромінювання супутника Юпітера перетворили на музику

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
20 грудня, 09:44
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Космічний апарат JunoMission від NASA записав унікальне випромінювання Ганімеда, яке потім переробили на музичний трек
Унікальне магнітне поле Ганімеда перетворили на пісню
Унікальне магнітне поле Ганімеда перетворили на пісню / Фото: NASA

Крім аудіозйомки, апарат також зробив кілька фотознімків, перебуваючи на відстані 1038 кілометрів від найбільшого супутника Юпітера.

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Звук і фото були записані за допомогою Waves, який вивчає випромінювання радіо- та плазмових хвиль, пише NASA.

Для того щоб вийшла "музика", частоту отриманих даних змістили в нижній діапазон. Водночас JunoMission рухався зі швидкістю 67 кілометрів на годину.

Ганімед – єдиний супутник у Сонячній системі із власною магнітосферою.

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Місія Juno в цілому збирає дані про магнітні поля самого Юпітера та його "оточення". Наприклад, планета має магнітні аномалії в атмосфері, що ведуть себе незвичайно.

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Одна з них – Велика Блакитна Пляма на екваторі – дрейфує на схід зі швидкістю близько 4 см за секунду, поки реактивні потоки, що надають Юпітеру його смугастий вигляд, розривають пляму.

Атмосферний антициклон на південь від екватора – Велика Червона Пляма – рухається дуже швидко на Захід, за 4,5 роки облітаючи планету.

Циклони на полюсі Юпітера тим часом зацікавили вчених тому, що схожі на океанські вихори Землі. Супутники впливають на поведінку атмосфери планети.

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Нагадаємо, раніше була виявлена планету-гігант, існування якої вважали за неможливе.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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