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Будто саундтрек к кино: излучение спутника Юпитера превратили в музыку

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
20 декабря, 09:44
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Космический аппарат JunoMission от NASA записал уникальное излучение Ганимеда, которое потом переделали в музыкальный трек
Уникальное магнитное поле Ганимеда превратили в песню
Уникальное магнитное поле Ганимеда превратили в песню / Фото: NASA

Кроме аудиосъемки, аппарат также сделал несколько фотоснимков, находясь на расстоянии 1038 километров от крупнейшего спутника Юпитера.

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Звук и фото были записаны с помощью прибора Waves, который изучает излучение радио- и плазменных волн, пишет NASA.

Для того, чтобы получилась "музыка", частоту полученных данных сместили в нижний диапазон. При этом JunoMission двигался со скоростью 67 километров в час.

Ганимед – единственный спутник в Солнечной системе с собственной магнитосферой.

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Миссия Juno в целом собирает данные о магнитных полях самого Юпитера и его "окружения". Например, у планеты есть магнитные аномалии в атмосфере, ведущие себя необычно.

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Одна из них – Большое Голубое Пятно на экваторе – дрейфует на восток со скоростью около 4 см в секунду, пока реактивные потоки, придающие Юпитеру его полосатый вид, разрывают само пятно.

Атмосферный антициклон к югу от экватора – Большое Красное Пятно – движется очень быстро на Запад, за 4,5 года облетая планету.

Циклоны на полюсе Юпитера тем временем заинтересовали ученых потому, что похожи на океанские вихри Земли. Спутники же влияют на поведение атмосферы планеты.

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Напомним, ранее была обнаружена планета-гигант, существование которой считали невозможным.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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