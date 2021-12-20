Будто саундтрек к кино: излучение спутника Юпитера превратили в музыку

Космический аппарат JunoMission от NASA записал уникальное излучение Ганимеда, которое потом переделали в музыкальный трек

Уникальное магнитное поле Ганимеда превратили в песню / Фото: NASA

Кроме аудиосъемки, аппарат также сделал несколько фотоснимков, находясь на расстоянии 1038 километров от крупнейшего спутника Юпитера.

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Звук и фото были записаны с помощью прибора Waves, который изучает излучение радио- и плазменных волн, пишет NASA.

Для того, чтобы получилась "музыка", частоту полученных данных сместили в нижний диапазон. При этом JunoMission двигался со скоростью 67 километров в час.

Ганимед – единственный спутник в Солнечной системе с собственной магнитосферой.

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Миссия Juno в целом собирает данные о магнитных полях самого Юпитера и его "окружения". Например, у планеты есть магнитные аномалии в атмосфере, ведущие себя необычно.

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Одна из них – Большое Голубое Пятно на экваторе – дрейфует на восток со скоростью около 4 см в секунду, пока реактивные потоки, придающие Юпитеру его полосатый вид, разрывают само пятно.

Атмосферный антициклон к югу от экватора – Большое Красное Пятно – движется очень быстро на Запад, за 4,5 года облетая планету.

Циклоны на полюсе Юпитера тем временем заинтересовали ученых потому, что похожи на океанские вихри Земли. Спутники же влияют на поведение атмосферы планеты.

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Напомним, ранее была обнаружена планета-гигант, существование которой считали невозможным.