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Без зарядки і упаковки: в Мережі висміяли комплектацію коробки з iPhone 13

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 вересня, 15:56
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Apple відмовилася від пакувальної плівки на коробках нового iPhone 13. Таким чином компанія має намір скоротити використання пластику на 600 тонн
iPhone 13 поставляється без пакувальної плівки
iPhone 13 поставляється без пакувальної плівки

У минулому році Apple залишила iPhone 12 без зарядного пристрою в стандартному комплекті поставки, а наступна модель айфона залишилася навіть без звичної упаковки.

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До речі, ми вже писали, що Apple приготував неприємний сюрприз своїм користувачам: головна фішка iPhone 13 буде доступна не всім .

Частина фанатів продукції від Apple розкритикували рішення, інші ж відреагували на новину з гумором, пише ixbt.com.

Один з дизайнерів запропонував Apple ще більш дешеву версію упаковки iPhone 13 – смартфони можна продавати в блістерній упаковці. Ось так це виглядало б:

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Раніше ми писали, що iOS 15 буде підтримувати смартфони шестирічної давності. Apple випустить нову операційну систему для своїх гаджетів. Встановити оновлення можна буде вже наступного тижня.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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