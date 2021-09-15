Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна ⚽ Шериф - Шахтар: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Інтер - Реал: онлайн
СЬОГОДНІ Техно

Неприємний сюрприз від Apple: головна фішка iPhone 13 буде доступна не всім

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 вересня, 12:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Під час презентації iPhone 13 Apple представила функцію ProRes, яка дозволить власникам новинки знімати фільми голлівудського рівня. Але є одне обмеження
iPhone 13 ProRes не буде у моделі зі 128 Гб пам'яті
iPhone 13 ProRes не буде у моделі зі 128 Гб пам'яті

Головна можливість Apple ProRes – запис відео 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду – обмежені моделями з об'ємом пам'яті 256 Гб або більше. Всі характеристики і відмінності iPhone 13 від попередньої моделі ми приводили в нашому матеріалі.

ProRes пропонує високу точність передачі кольору і якість зображення з відносно низькими витратами на зберігання, що є ідеальним поєднанням для мобільного кіновиробництва.

Реклама

Згідно специфікаціям Apple iPhone 13 Pro, ProRes в 4K при 30 кадрах в секунду обмежений моделями 256 Гб, 512 Гб і 1 Тб. Варіант з телефоном на 128 Гб може знімати ProRes зі швидкістю 30 кадрів в секунду, але зі значно роздільною здатністю – 1080p.

Читайте також: IPhone 13, Apple Watch 7 і два iPod: як виглядають і скільки коштують новинки від Apple

Реклама

Apple не пояснює обмеження, але можна припустити, що опція 128 Гб не забезпечує швидкість передачі даних, необхідну для створення відео 4K, пише appleinsider.com.

ProRes з'явиться в iPhone 13 Pro не відразу. В Apple обіцяють додати функцію з оновленням, імовірно, цієї осені.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти