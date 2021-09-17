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Без зарядки и упаковки: в Сети высмеяли комплектацию коробки с iPhone 13

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 сентября, 15:56
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Apple отказалась от упаковочной пленки на коробках нового iPhone 13. Таким образом компания намерена сократить использование пластика на 600 тонн
iPhone 13 поставляется без упаковочной пленки
iPhone 13 поставляется без упаковочной пленки

В прошлом году Apple оставила iPhone 12 без зарядного устройства в стандартном комплекте поставки, а следующая модель айфона осталась даже без привычной упаковки.

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Кстати, мы уже писали, что Apple приготовил неприятный сюрприз своим пользователям: главная фишка iPhone 13 будет доступна не всем.

Часть фанатов продукции от Apple раскритиковали решение, другие же отреагировали на новость с юмором, пишет ixbt.com.

Один из дизайнеров предложил Apple еще более дешевую версию упаковки iPhone 13 – смартфоны можно продавать в блистерной упаковке. Вот так это выглядело бы:

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Ранее мы писали, что iOS 15 будет поддерживать смартфоны шестилетней давности. Apple выпустит новую операционную систему для своих гаджетов. Установить обновление можно будет уже на следующей неделе.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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