Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Буде-Глімт - Зоря: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Техно

iOS 15 буде підтримувати смартфони шестирічної давності

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 вересня, 13:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Apple випустить нову операційну систему для своїх гаджетів. Встановити оновлення можна буде вже наступного тижня
iOS 15 вийде 20 вересня
iOS 15 вийде 20 вересня

Слідом за презентацією iPhone 13 Apple анонсувала вихід нової операційної системи iOS 15 и iPadOS 15. Оновлення стане доступним вже 20 вересня.

Читайте також: IPhone 13, Apple Watch 7 і два iPod: як виглядають і скільки коштують новинки від Apple

Реклама

Оновлення включає в себе кілька нових функцій і змін, таких як оновлення FaceTime, нові зміни повідомлень і багато іншого.

Нову ОС буде підтримувати цілий ряд пристроїв, в тому числі і iPhone 6s, випущений ще в 2015 році! Весь список підтримуваних пристроїв нижче:

  • iPhone 6s і 6s Plus
  • iPhone SE (1-го покоління)
  • iPhone 7 і 7 Plus
  • iPhone 8 і 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone XS і XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro і 11 Pro Max
  • iPhone 12 mini і iPhone 12
  • iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max
  • iPhone SE (2-го покоління)
  • iPod touch (7-го покоління)

Реклама

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти