iOS 15 буде підтримувати смартфони шестирічної давності

Apple випустить нову операційну систему для своїх гаджетів. Встановити оновлення можна буде вже наступного тижня

iOS 15 вийде 20 вересня

Слідом за презентацією iPhone 13 Apple анонсувала вихід нової операційної системи iOS 15 и iPadOS 15. Оновлення стане доступним вже 20 вересня.

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Оновлення включає в себе кілька нових функцій і змін, таких як оновлення FaceTime, нові зміни повідомлень і багато іншого.

Нову ОС буде підтримувати цілий ряд пристроїв, в тому числі і iPhone 6s, випущений ще в 2015 році! Весь список підтримуваних пристроїв нижче:

iPhone 6s і 6s Plus

iPhone SE (1-го покоління)

iPhone 7 і 7 Plus

iPhone 8 і 8 Plus

iPhone X

iPhone XS і XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro і 11 Pro Max

iPhone 12 mini і iPhone 12

iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2-го покоління)

iPod touch (7-го покоління)