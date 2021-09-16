iOS 15 буде підтримувати смартфони шестирічної давності

Слідом за презентацією iPhone 13 Apple анонсувала вихід нової операційної системи iOS 15 и iPadOS 15. Оновлення стане доступним вже 20 вересня.
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Оновлення включає в себе кілька нових функцій і змін, таких як оновлення FaceTime, нові зміни повідомлень і багато іншого.
Нову ОС буде підтримувати цілий ряд пристроїв, в тому числі і iPhone 6s, випущений ще в 2015 році! Весь список підтримуваних пристроїв нижче:
- iPhone 6s і 6s Plus
- iPhone SE (1-го покоління)
- iPhone 7 і 7 Plus
- iPhone 8 і 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS і XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro і 11 Pro Max
- iPhone 12 mini і iPhone 12
- iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max
- iPhone SE (2-го покоління)
- iPod touch (7-го покоління)