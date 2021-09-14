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IPhone 13, Apple Watch 7 і два iPod: які на вигляд і скільки коштують новинки від Apple

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 вересня, 21:55
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14 вересня в штаб квартирі Apple пройшла грандіозна прем'єра нової лінійки продукції компанії. Фанати чекали побачити IPhone і Apple Watch, а отримали ще два оновлених "айпода"
Apple представила нову лінійку продуктів
Apple представила нову лінійку продуктів / Фото: REUTERS

Презентацію Apple традиційно вів генеральний директор компанії Тім Кук, але він тільки анонсував продукти, подробиці розкривали його колеги.

До речі, трансляція презентації на Youtube стартувала з мільйоном глядачів, а до моменту подання iPhone 13 їх кількість перевалила за два мільйони.

Що показали на презентації Apple

iPad

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iPad отримав процесор A13 і став втричі швидше . Також покращена камера, що дозволить швидше налаштовуватися фокусу. А ще камера зможе стежити за тим, кого вона знімає!

Раніше це було тільки в iPad Pro! При цьому нова функція буде працювати в сторонніх додатках.

Вартість новинки стартує від 329 доларів.

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iPad Mini

Міні-версія зазнала саме грандіозна зміна в своїй історії. Планшет отримав чотири нові забарвлення:

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Розмір екрану збільшився до 8.3 ", але розміри планшета не зміняться. Збільшення вдалося досягти за рахунок зменшення рамок. Також Mini отримав Touch ID зверху, як у Pro-версії.

Apple збільшив на 40 відсотків продуктивність, додав порт C-type і підтримку 5G.

Крім цього, були істотно оновлені камери. Вартість iPod Mini стартує від 499 доларів. Замовлення можливий вже сьогодні, але потрібно почекати до наступного тижня. У США, зрозуміло.

Apple Watch 7

Екран новинки став на 20 відсотків більше за рахунок зменшення рамки, а на екрані поміщається на 50 відсотків більше тексту.

Годинники отримали cтандарт водонепроникності IPX6, завдяки чому в них можна занурюватися на глибину до 50 метрів.

Оновлена модель до 80% можна зарядитися за 45 хвилин, а в цілому зарядка проходить на 33% швидше, ніж у попередніх Apple Watch.

Новинка отримала п'ять нових кольорів і нові ремінці: Nike і Hermes. При цьому, старі ремінці будуть підходити до нової моделі! Стартова ціна за Apple Watch 7 серії складе 199 доларів.

IPhone 13

Як і обіцяли, лінійка нових "айфонів" отримала чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Моделі будуть виходить в різних колірних рішеннях:

iPhone 13 і iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Mini отримав дисплей з діагональ 5,4 дюйма, у iPhone 13 і iPhone 13 Pro екран буде розміром 6,1 дюйма, а iPhone 13 Pro і Max можуть похвалитися екранами в 6,7 дюйма. Всі вони зроблені за технологією OLED. Ще у всіх моделей зменшений "чубчик".

Крім цього, Версії Pro і Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Alway-on display.

У двох молодших версіях буде по дві камери, в Pro і Pro Max на одну більше. Також Pro отримала триразовий оптичний зум.

Головна новинка – система ProRes (обіцяють до кінця року) – це формат, який використовується професійними кінематографістами. Так-так, на "айфоні" тепер можна буде зняти справжній фільм голлівудських масштабів.

Також обіцяють модифікований портретний режим, який дасть можливість записувати відео з тими ж ефектами боке, освітлення і фону, що і в поточній версії нерухомого зображення.

iPhone 13 у всіх комплектаціях оснащується шестиядерним однокристальним чіпом Apple A15 Bionic. Він істотно не відрізняється від попереднього, але розробники обіцяють кращу продуктивність і енергоефективність.

Крім цього, всі версії iPhone 13 отримали поліпшені батареї, в порівнянні з попередніми моделями. В середньому вони працюватимуть на 1,5-2,5 години більше, ніж аналоги 12-ї моделі.

Вартість iPhone 13 mini стартує від 699 доларів за версію з 128 ГБ пам'яті, iPhone 13 можна буде придбати за 799 доларів з таким же сховищем. А найдорожча модель iPhone 13 Pro Max обійдеться в 1799 доларів.

Ціни, $
128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ
iPhone 13 mini 699799999-
iPhone 13 7998991099-
iPhone 13 Pro 999109912991699
iPhone 13 Pro Max 1099тисячі сто дев'яносто-дев'ять1 399тисяча сімсот дев'яносто-дев'ять

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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