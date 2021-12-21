Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Техно

Аудиотур в космосе: астрономы озвучили звезды, планеты и луны

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
21 декабря, 11:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ученые создали аудиокарту Вселенной, присвоив телам в космосе различные звуки. Авторы проекта выложили эти звуки в бесплатный доступ
Ученые озвучили объекты в космосе, сделав аудиотур по Солнечной системе
Ученые озвучили объекты в космосе, сделав аудиотур по Солнечной системе

Работа является совместным проектом Портсмутского университета и Университета Ньюкасла и создана с использованием звуков, которые были бесплатно предоставлены планетариям.

Читайте также: Мощнейший телескоп в мире заглянет в прошлое: когда его отправят в космос

Реклама

Эта программа позволит людям с нарушениями зрения исследовать космос и помочь астрономам, говорится в публикации ученых.

Один из создателей шоу, доктор Ник Бонне, который сам является слабовидящим, поясняет, что астрономы часто исследуют невидимые вещи.

Реклама

Поэтому, по его мнению, изучать звук не менее эффективно, чем изображения объектов в космическом пространстве.

Читайте также: Hubble показал туманность-вуаль, порожденную взрывом огромной звезды

Реклама

Шоу находится в бесплатном доступе в Интернете и предлагает аудиотур по Солнечной системе всем желающим. Кроме того, можно найти звуки отдельных планет и звезд в отдельных роликах.

Бонне надеется, что эта работа вдохновит будущие поколения астрономов, и они смогут использовать звуки Вселенной для своей работы.

Напомним, ранее телескоп снял "гигантскую ДНК" в центре черной дыры.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция youtube
Запуск спутников Starlink
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48566.87

Binance Coin (BNB)

533.25

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

153.31

Theta (THETA)

4.1

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять