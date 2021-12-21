Аудиотур в космосе: астрономы озвучили звезды, планеты и луны

Ученые создали аудиокарту Вселенной, присвоив телам в космосе различные звуки. Авторы проекта выложили эти звуки в бесплатный доступ

Ученые озвучили объекты в космосе, сделав аудиотур по Солнечной системе

Работа является совместным проектом Портсмутского университета и Университета Ньюкасла и создана с использованием звуков, которые были бесплатно предоставлены планетариям.

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Эта программа позволит людям с нарушениями зрения исследовать космос и помочь астрономам, говорится в публикации ученых.

Один из создателей шоу, доктор Ник Бонне, который сам является слабовидящим, поясняет, что астрономы часто исследуют невидимые вещи.

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Поэтому, по его мнению, изучать звук не менее эффективно, чем изображения объектов в космическом пространстве.

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Шоу находится в бесплатном доступе в Интернете и предлагает аудиотур по Солнечной системе всем желающим. Кроме того, можно найти звуки отдельных планет и звезд в отдельных роликах.

Бонне надеется, что эта работа вдохновит будущие поколения астрономов, и они смогут использовать звуки Вселенной для своей работы.

Напомним, ранее телескоп снял "гигантскую ДНК" в центре черной дыры.