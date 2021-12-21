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Астрономы показали "снежинки" и "Рождественскую ель" в космосе

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
21 декабря, 17:23
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Телескоп NASA Hubble показал на своей странице в соцсети яркие "снежинки" в космосе, напомнив перед праздниками о звездном скоплении Рождественская Ель
Звезды-снежинки видны только в инфракрасном диапазоне
Звезды-снежинки видны только в инфракрасном диапазоне / Фото: Wikipedia

Звездное скопление NGC 2264, или Рождественскую ель, состоит из скопления Снежинки и двух туманностей с интересными названиями – Конус и Лисий Мех.

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Снежинки в основном составляют молодые звезды возрастом менее 100 тысяч лет, наблюдаемые в инфракрасном диапазоне, невидимом человеческому глазу.

Скопление NGC 2264 было открыто в 1785 году, и такие названия, как Снежинки, и Ель, были получены молодыми звездами за их острые ровные "края".

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Фото, размещенное на странице Hubble, было сделано телескопом Spitzer, который перестал работать в 2020 году.

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В 2022 году, тем не менее, астрономы обещают дать человечеству беспрецедентный взгляд на космос в инфракрасном диапазоне.

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Напомним, ранее астрономы озвучили звезды и планеты в космосе, сделав аудиотур по Солнечной системе.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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