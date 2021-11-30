Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Техно

Астрономи виявили найближчі до Землі чорні діри

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
30 листопада, 19:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Надмасивні об'єкти вдалося зафіксувати завдяки приладу Європейської південної обсерваторії
Величезний телескоп допоміг виявити найближчі до Землі чорні дірки
Величезний телескоп допоміг виявити найближчі до Землі чорні дірки

Астрономи виявили пару надмасивних чорних дір, які знаходяться до Землі ближче за будь-коли знайдені.

Читайте також: Видно Україну: астронавт показав фантастичну нічну панораму Європи з космосу

Реклама

Вчені змогли побачити об'єкти, використовуючи Дуже Великий Телескоп Європейської Південної Обсерваторії (VLT), пише Phys.org .

Чорні діри також розташовані одна до одної набагато ближче за будь-які інші з виявлених раніше, і зрештою зіллються в одну гігантську чорну діру.

Реклама

Дослідники також змогли визначити маси двох об'єктів, спостерігаючи за тим, як гравітаційне тяжіння чорних дір впливає на рух зірок навколо них.

Читайте також: Телескоп NASA сфотографував надмасивне скупчення галактик

Так, велика чорна діра, розташована прямо в ядрі NGC 7727, має масу майже у 154 мільйони разів більше за Сонце, тоді як маса її супутника становить 6,3 мільйона сонячних мас.

Реклама

Це вперше, коли маси надмасивної пари чорних дірок були виміряні таким чином.

Нагадаємо, раніше вчені вимагали захистити Землю від інопланетних паразитів

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти