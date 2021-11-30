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Астрономы обнаружили ближайшие к Земле черные дыры

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
30 ноября, 19:30
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Сверхмассивные объекты удалось зафиксировать благодаря прибору Европейской южной обсерватории
Огромный телескоп помог обнаружить ближайшие к Земле черные дыры
Огромный телескоп помог обнаружить ближайшие к Земле черные дыры

Астрономы обнаружили пару сверхмассивных черных дыр, которые находятся к Земле ближе из когда-либо наблюдавшихся.

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Ученые смогли увидеть объекты, используя Очень Большой Телескоп Европейской Южной Обсерватории (VLT), пишет Phys.org.

Черные дыры также расположены друг к другу гораздо ближе, чем любые другие из обнаруженных ранее, и в конечном итоге сольются в одну гигантскую черную дыру.

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Исследователи также смогли определить массы двух объектов, глядя на то, как гравитационное притяжение черных дыр влияет на движение звезд вокруг них.

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Так, большая черная дыра, расположенная прямо в ядре NGC 7727, имеет массу почти в 154 миллиона раз больше Солнца, в то время как масса ее спутника составляет 6,3 миллиона солнечных масс.

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Это первый раз, когда массы сверхмассивной пары черных дыр были измерены подобным образом.

Напомним, ранее ученые потребовали защитить Землю от инопланетных паразитов.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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