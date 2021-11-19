Видно Україну: астронавт показав фантастичну нічну панораму Європи з космосу

Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке поділився неймовірним таймлапсом нічної Європи, який він зняв під час свого перебування на Міжнародній космічній станції
Вигляд нічної України з космосу
Тома Песке повернувся на Землю 9 листопада у складі екіпажу місії Crew-2. На орбіті він провів майже 200 днів, за які зробив 240 тисяч фотографій.
Раніше ми обрали 50 кращих фото Землі з космосу з фото, опублікованих на сторінці Песке у Twitter.
Публікувати красиві види нашої планети Тома продовжив вже після повернення на Землю. Він опублікував неймовірний таймлапс нічної Європи, який закінчується фантастичним світанком.
До речі, на відео потрапила Україна. Таймлапс починається з того моменту, коли МКС пролітає над Атлантичним океаном, що омиває береги Іспанії, Франції, а в лівому верхньому кутку видніється шматочок Великобританії.
Далі можна роздивитися контури Італії, а на 30 секунді в кадрі з'являється Україна! У верхньому кутку виразно видно Чорне море, Крим, а внизу – Київ, – він світиться яскравіше за всіх.
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Олександр Трикіша
Редактор редакції Спорт
Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua Більше статей автора