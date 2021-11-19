Видно Україну: астронавт показав фантастичну нічну панораму Європи з космосу

Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке поділився неймовірним таймлапсом нічної Європи, який він зняв під час свого перебування на Міжнародній космічній станції

Вигляд нічної України з космосу

Тома Песке повернувся на Землю 9 листопада у складі екіпажу місії Crew-2. На орбіті він провів майже 200 днів, за які зробив 240 тисяч фотографій.

Раніше ми обрали 50 кращих фото Землі з космосу з фото, опублікованих на сторінці Песке у Twitter.

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Публікувати красиві види нашої планети Тома продовжив вже після повернення на Землю. Він опублікував неймовірний таймлапс нічної Європи, який закінчується фантастичним світанком.

До речі, на відео потрапила Україна. Таймлапс починається з того моменту, коли МКС пролітає над Атлантичним океаном, що омиває береги Іспанії, Франції, а в лівому верхньому кутку видніється шматочок Великобританії.

Далі можна роздивитися контури Італії, а на 30 секунді в кадрі з'являється Україна! У верхньому кутку виразно видно Чорне море, Крим, а внизу – Київ, – він світиться яскравіше за всіх.

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