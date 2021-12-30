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Розумна колонка від Amazon запропонувала 10-річній дівчинці вбити себе електрикою

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
30 грудня, 14:30
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Amazon оновила свого голосового помічника Alexa після того, як та запропонувала 10-річній дівчинці доторкнутися монетою до зубців наполовину вставленої вилки
Колонка запропонувала дівчинці доторкнутися монеткою до оголеної вилки розетки
Колонка запропонувала дівчинці доторкнутися монеткою до оголеної вилки розетки / Фото: Pixabay

Пропозиція з'явилася після того, як дитина попросила Алексу "зробити їй виклик".

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"Підключіть зарядний пристрій для телефону приблизно наполовину до розетки, потім доторкніться пенні до відкритих контактів", – сказав розумний динамік, пише BBC.

Мати дівчинки Крістін Лівдал розповіла, що вони з донькою раніше виконували фізичні вправи з YouTube.

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Наприклад, вони за завданням від тренера лягали та перекочувалися, тримаючись за туфлю на нозі.

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Погана погода на вулиці. Вона просто хотіла ще одну гру", – каже Крістін.

Саме тоді спікер Echo запропонував взяти участь у випробуванні, яке він знайшов у мережі.

За словами матері дівчинки, все закінчилося добре: її донька надто розумна, щоб виконати таке небезпечне завдання.

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Небезпечна активність, відома як "виклик на пенні", почала поширюватися на TikTok та інших соціальних мережах близько року тому.

Amazon запевнила, що виправила помилку, як тільки компанія дізналася про це.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Google Assistant почав співати пісню про вакцини та маски.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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