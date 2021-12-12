Google Assistant почав співати пісню про вакцини та маски

Програма Google Assistant виконає пісню про вакцини та маски, якщо його попросити щось заспівати.
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Цей голосовий помічник відрізняється від своїх аналогів різноманітністю відповідей та почуттям гумору, розповідає канал Rebel News.
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Програма доступна на мобільних пристроях ОС Android, її можна запустити утриманням центральної кнопки.
До появи помічника керувати функціями Google також можна було голосом, але помічник може підтримувати діалог.
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Серед незвичних функцій також робота з фото, наприклад, він може показати вам фотографії вашого кота або собаки, або попросити не розмовляти з ним грубими словами.
Нагадаємо, раніше ми писали про найпопулярніші смартфони в Україні – як з'ясувалося, Android обігнав iOS.