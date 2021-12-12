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Google Assistant почав співати пісню про вакцини та маски

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
12 грудня, 18:31
В закладинки
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Голосовий помічник може не лише розповісти про погоду за вікном у відповідь на побажання доброго ранку, а й заспівати пісню про обережність у пандемію COVID-19
Асистент від Google навчився співати
Асистент від Google навчився співати

Програма Google Assistant виконає пісню про вакцини та маски, якщо його попросити щось заспівати.

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Цей голосовий помічник відрізняється від своїх аналогів різноманітністю відповідей та почуттям гумору, розповідає канал Rebel News.

Програма доступна на мобільних пристроях ОС Android, її можна запустити утриманням центральної кнопки.

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До появи помічника керувати функціями Google також можна було голосом, але помічник може підтримувати діалог.

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Серед незвичних функцій також робота з фото, наприклад, він може показати вам фотографії вашого кота або собаки, або попросити не розмовляти з ним грубими словами.

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Нагадаємо, раніше ми писали про найпопулярніші смартфони в Україні – як з'ясувалося, Android обігнав iOS.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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