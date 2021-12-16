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СЕГОДНЯ Техно

Apple не вернет сотрудников на работу в офис, но выплатит им по 1000 долларов

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
16 декабря, 16:58
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Генеральный директор Тим Кук отправил сотрудникам Apple электронное письмо 15 декабря и сообщил, что дата возвращения к работе в офисе "еще не определена"
Тим Кук пока не возвращает сотрудников Apple в офис
Тим Кук пока не возвращает сотрудников Apple в офис / Фото: Getty Images, Pixabay

Apple на неопределенный срок отложила дату, когда корпоративные сотрудники компании должны будут вернуться в офис.

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При этом каждому сотруднику заплатят 1000 долларов, чтобы они могли обустроить свою работу удаленно, пишет The Verge.

Бонус будет применяться к каждому сотруднику, включая работников розничной торговли. Задержка связана с ростом числа случаев COVID-19 и началом распространения штамма омикрона.

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Ранее сотрудники должны были вернуться в офисы 1 февраля в рамках пилотного проекта по гибридной работе, но этого не случилось.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи беспроводных наушников Apple AirPods упали на треть за год.

Кроме того, стало известно, когда выйдет iMac Pro с экраном 27 дюймов.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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