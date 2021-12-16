Apple не вернет сотрудников на работу в офис, но выплатит им по 1000 долларов

Генеральный директор Тим Кук отправил сотрудникам Apple электронное письмо 15 декабря и сообщил, что дата возвращения к работе в офисе "еще не определена"

Тим Кук пока не возвращает сотрудников Apple в офис / Фото: Getty Images, Pixabay

Apple на неопределенный срок отложила дату, когда корпоративные сотрудники компании должны будут вернуться в офис.

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При этом каждому сотруднику заплатят 1000 долларов, чтобы они могли обустроить свою работу удаленно, пишет The Verge.

Бонус будет применяться к каждому сотруднику, включая работников розничной торговли. Задержка связана с ростом числа случаев COVID-19 и началом распространения штамма омикрона.

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Ранее сотрудники должны были вернуться в офисы 1 февраля в рамках пилотного проекта по гибридной работе, но этого не случилось.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи беспроводных наушников Apple AirPods упали на треть за год.

Кроме того, стало известно, когда выйдет iMac Pro с экраном 27 дюймов.