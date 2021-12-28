Apple начнет выпускать iPhone без слота для сим-карт уже с 2022 года

Apple может отказаться от слота сим-карты на некоторых моделях iPhone 14 и перестанет выпускать смартфоны с таким слотом, начиная с iPhone 15

Apple начнет отказываться от нано-Sim уже в 2022 году / Фото: Pixabay, Apple Insider

Техногигант посоветовал крупным операторам США подготовиться к запуску смартфонов, поддерживающих только eSIM, уже к сентябрю 2022 года.

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И хотя ранее аналитики говорили об отказе от слота для сим-карт, начиная с iPhone 15, в сентябре следующего года Apple презентует только iPhone 14, пишет macrumors.

По крайней мере в некоторых регионах и странах физический слот для SIM-карты перестанет поддерживаться уже менее, чем через год, отмечает издание.

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Однако ввиду того, что услуга eSIM доступна не во всех странах, iPhone со слотом могут остаться доступными на некоторых рынках. В Украине функция eSim доступна.

iPhone 14 потеряет слот нано-сим по крайней мере в ряде моделей, фото Apple Insider

Интересно, что даже в моделях iPhone 13, продаваемых в магазинах Apple Store или на Apple.com, уже нет слота для нано-SIM-карты.

eSIM, напомним – это цифровая SIM-карта, которая позволяет пользователям пользоваться мобильным номером без необходимости физической карты nano-SIM.

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Модели iPhone 13 поддерживают несколько профилей eSIM, что позволяет пользователям подписываться на несколько тарифных планов.

Напомним, ранее сообщалось, почему iPhone 13 потерял функцию шумоподавления при звонках.