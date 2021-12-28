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Apple начнет выпускать iPhone без слота для сим-карт уже с 2022 года

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
28 декабря, 19:20
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Apple может отказаться от слота сим-карты на некоторых моделях iPhone 14 и перестанет выпускать смартфоны с таким слотом, начиная с iPhone 15
Apple начнет отказываться от нано-Sim уже в 2022 году
Apple начнет отказываться от нано-Sim уже в 2022 году / Фото: Pixabay, Apple Insider

Техногигант посоветовал крупным операторам США подготовиться к запуску смартфонов, поддерживающих только eSIM, уже к сентябрю 2022 года.

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И хотя ранее аналитики говорили об отказе от слота для сим-карт, начиная с iPhone 15, в сентябре следующего года Apple презентует только iPhone 14, пишет macrumors.

По крайней мере в некоторых регионах и странах физический слот для SIM-карты перестанет поддерживаться уже менее, чем через год, отмечает издание.

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Однако ввиду того, что услуга eSIM доступна не во всех странах, iPhone со слотом могут остаться доступными на некоторых рынках. В Украине функция eSim доступна.

iPhone 14 потеряет слот нано-сим по крайней мере в ряде моделей, фото Apple Insider

Интересно, что даже в моделях iPhone 13, продаваемых в магазинах Apple Store или на Apple.com, уже нет слота для нано-SIM-карты.

eSIM, напомним – это цифровая SIM-карта, которая позволяет пользователям пользоваться мобильным номером без необходимости физической карты nano-SIM.

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Модели iPhone 13 поддерживают несколько профилей eSIM, что позволяет пользователям подписываться на несколько тарифных планов.

Напомним, ранее сообщалось, почему iPhone 13 потерял функцию шумоподавления при звонках.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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