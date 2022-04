Anonymous зламали банк РФ та обіцяють "злити" 800 Гб даних

Хакери Anonymous заявили, що зламали бази даних одного з російських банків. Вони планують "злити" конфіденційні дані фінустанови.

Про це хакери повідомили у Twitter.

Хакери зламали АТ Банк ПСКБ — петербурзький соціальний комерційний банк, клієнтами якого є російські олігархи. Anonymous мають намір "злити" 800 Гб конфіденційних даних.

Anonymous hacked another Russian bank. Plan to release 800GB of sensitive data!



The @xxNB65 hacking team, which subscribes to Anonymous securities, hacked the Russian bank JSC Bank PSCB. that the oligarchs use.#OpRussia#Anonymouspic.twitter.com/ZQUhtsclFP