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Знаємо поіменно кожного: хакери Anonymous злили дані 120 тисяч російських солдатів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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4 квітня, 21:37
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Усі вони повинні відповідати за свої військові злочини в Україні
У Мережі злили базу даних російських солдатів
У Мережі злили базу даних російських солдатів / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакерська група Anonymous стверджує, що отримала у своє розпорядження і злила у Мережу список 120 тисяч російських солдатів, які воюють в Україні.

"Витекли особисті дані 120 000 російських солдатів, які воюють в Україні. Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, повинні постати перед військовим трибуналом", – йдеться у заяві угруповання.

Додамо, що за час війни в Україні загинуло вже понад 18 тисяч російських солдатів.

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Хакери Anonymous допомагають Україні з перших днів війни. Кілька днів тому вони зламали військовий завод Росії. Як мінімум це уповільнить виробництво та ремонт техніки.

Раніше ми писали, що завдяки витоку даних російського постачальника їжі сплила квартира колишньої коханки Путіна. Квартира, до речі, має площу 400 кв. м. і коштує приблизно 170 млн рублів!

Олександр Трикіша
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Олександр Трикіша Знаємо поіменно кожного: хакери Anonymous злили дані 120 тисяч російських солдатів Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
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