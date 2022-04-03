Хакери Anonymous зламали військовий завод Росії

Сподіватимемося, що після кібератаки як мінімум уповільниться обслуговування техніки окупантів

Хакери атакували оборонний комплекс Росії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Хакерська група Anonymous завдала ще одного удару по інфраструктурі Росії. Кібератаки зазнав Липецького механічного заводу, який виробляє продукцію оборонного призначення.

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Хакери зламали сервери заводу і виклали в мережу 26.96 Гб даних, повідомляється на Anonymous Leaks.

На цьому заводі ведеться виробництво та продаж озброєння та військової техніки, ремонт, технічне обслуговування, монтаж озброєння та військової техніки самохідних гусеничних шасі.

Сьогодні завод є одним з провідних та основних виробників модернізованих самохідних тягачів для зенітно-ракетних комплексів С-300В4 у Росії.

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Сподіваємося, що в результаті кібератаки виробництво як мінімум зупиниться.

А перед цим Anonymous зламали сервери Росавіації та знищили всі документи. Хакери стерли приблизно 65 терабайт даних із серверів управління цивільної авіації Росії.

Раніше ми писали, що українські хакери переключилися на білоруські сайти і завдали непоправної шкоди. Хакери помстилися режиму Лукашенка за обстріл наших міст і попередили, що за наступні атаки Білорусь все більше відкочуватиметься у паперове століття.