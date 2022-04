Anonymous сломали банк РФ и обещают "слить" 800 Гб данных

Хакеры Anonymous заявили, что сломали базы данных одного из российских банков. Они планируют "слить" конфиденциальные данные финучреждения.

Об этом хакеры сообщили в Twitter.

Хакеры сломали АО Банк ПСКБ – петербургский социальный коммерческий банк, клиентами которого являются российские олигархи. Anonymous намерены "слить" 800 Гб конфиденциальных данных.

Anonymous hacked another Russian bank. Plan to release 800GB of sensitive data!



The @xxNB65 hacking team, which subscribes to Anonymous securities, hacked the Russian bank JSC Bank PSCB. that the oligarchs use.#OpRussia#Anonymouspic.twitter.com/ZQUhtsclFP