Anonymous сломали банк РФ и обещают "слить" 800 Гб данных

Хакеры Anonymous заявили, что сломали базы данных одного из российских банков. Они планируют "слить" конфиденциальные данные финучреждения.
Об этом хакеры сообщили в Twitter.
Подробности
Хакеры сломали АО Банк ПСКБ – петербургский социальный коммерческий банк, клиентами которого являются российские олигархи. Anonymous намерены "слить" 800 Гб конфиденциальных данных.
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Anonymous hacked another Russian bank. Plan to release 800GB of sensitive data!— The Anonymous Link News (@Anonymous_Link) April 18, 2022
The @xxNB65 hacking team, which subscribes to Anonymous securities, hacked the Russian bank JSC Bank PSCB. that the oligarchs use.#OpRussia#Anonymouspic.twitter.com/ZQUhtsclFP
Хакеры Anonymous слили данные 120 тысяч российских солдат
Хакерская группа Anonymous утверждает, что получила в свое распоряжение и "слила" в Сеть список 120 тысяч российских солдат, воюющих в Украине.
"Утекли личные данные 120 000 российских солдат, воюющих на территории Украины. Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", – говорится в заявлении группировки.