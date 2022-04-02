Anonymous оголосили війну компаніям, які не йдуть з Росії

Хакери Anonymous оголосили війну західним компаніям, які продовжують вести бізнес в Росії попри запроваджені санкції.
Про це Anonymous повідомили у Twitter.
"Наступна кіберціль Anonymous — західні компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії", — повідомили хакери.
Крім того, Anonymous зламали та оприлюднили вміст 200 тисяч листів електронної пошти російської юридичної фірми Capital Legal Services, яка займається адвокатською діяльністю в різних сферах. А також понад 150 тисяч електронних листів, 8,2 тисячі файлів і кілька сотень гігабайтів баз даних державної компанії "Мосекспертиза", створеної Московською торгово-промисловою палатою. Під атаку хакерів потрапив й Липецький завод, який виробляє зенітні установки і танки. Anonymous злили 25 Гб інформації.
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Anonymous зламали сервери Росавіації
Хакерська група Anonymous зламала сервери управління цивільної авіації Росії. РФ втратила приблизно 65 терабайтів даних.
"Потужна кібератака на сервери Росавіації: ні даних, ні резервної копії", – повідомили Anonymous у Twitter.