Anonymous оголосили війну компаніям, які не йдуть з Росії

У РФ й досі працюють деякі компанії навіть попри санкції

Anonymous обрали наступну кіберціль/Фото: колаж: "Сьогодні"

Хакери Anonymous оголосили війну західним компаніям, які продовжують вести бізнес в Росії попри запроваджені санкції.

Про це Anonymous повідомили у Twitter.

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"Наступна кіберціль Anonymous — західні компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії", — повідомили хакери.

Крім того, Anonymous зламали та оприлюднили вміст 200 тисяч листів електронної пошти російської юридичної фірми Capital Legal Services, яка займається адвокатською діяльністю в різних сферах. А також понад 150 тисяч електронних листів, 8,2 тисячі файлів і кілька сотень гігабайтів баз даних державної компанії "Мосекспертиза", створеної Московською торгово-промисловою палатою. Під атаку хакерів потрапив й Липецький завод, який виробляє зенітні установки і танки. Anonymous злили 25 Гб інформації.

Anonymous зламали сервери Росавіації

Хакерська група Anonymous зламала сервери управління цивільної авіації Росії. РФ втратила приблизно 65 терабайтів даних.

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"Потужна кібератака на сервери Росавіації: ні даних, ні резервної копії", – повідомили Anonymous у Twitter.

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