Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

1,7 мільйона українців керували Байрактаром у додатку "Дія"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 18:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Народним став не лише турецький безпілотник, а й гра за мотивами його подвигів
За три тижні в гру єБайрактар зіграло 1,7 млн українців
За три тижні в гру єБайрактар зіграло 1,7 млн українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Проста гра в додатку "Дія" стала справжнім хітом серед українців. З моменту запуску гри у неї встигло зіграти 1,7 мільйона людей.

Читайте також: Зброя майбутнього: як працюють дрони-камікадзе, які США передасть Україні

Реклама

Мінцифри повідомляє, що розробляти гру допомагала міжнародна компанія з розробки комп'ютерних ігор iLogos Game Studios. Вона буле створена в Луганську в 2006 році, нині штаб-квартира розташована в німецькому Гамбурзі, а головний офіс – у Києві.

На її рахунку такі ігри як Shadow Fight та Shadow Fight 2, Vector Мегаполіс, а загалом вона брала участь у розробці понад 400 ігор.

Реклама

Як стати оператором єБайрактару

Вибрати гру можна у вкладці "Послуги" поруч із іншими недавніми функціями, такими як ТБ і радіо. Якщо у вас не з'явилася послуга "єБайрактар", потрібно оновити програму.

Сама гра є в жанрі Tower Defense, суть якої полягає в знищенні техніки окупанта, що наближається по двох дорогах.

При цьому одним пострілом можна знищити відразу кілька цілей. Очки нараховуються за час у грі – що більше утримуєте оборону, то більше очок отримуєте.

Реклама

Раніше ми писали, що в Україні запустили гру, де руками Ілона Маска можна бити Путіна та Кадирова. Наміри Маска битися з Путіним у поєдинку за Україну втілили у файтинг у стилі 90-х.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша 1,7 мільйона українців керували Байрактаром у додатку "Дія" Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Росія ввела санкції проти Google, але повністю заблокувати поки що боїться Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43402.93

Binance Coin (BNB)

432.33

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

113.55

Theta (THETA)

3.44

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти