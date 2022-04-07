1,7 мільйона українців керували Байрактаром у додатку "Дія"

Народним став не лише турецький безпілотник, а й гра за мотивами його подвигів

За три тижні в гру єБайрактар зіграло 1,7 млн українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Проста гра в додатку "Дія" стала справжнім хітом серед українців. З моменту запуску гри у неї встигло зіграти 1,7 мільйона людей.

Читайте також: Зброя майбутнього: як працюють дрони-камікадзе, які США передасть Україні

Реклама

Мінцифри повідомляє, що розробляти гру допомагала міжнародна компанія з розробки комп'ютерних ігор iLogos Game Studios. Вона буле створена в Луганську в 2006 році, нині штаб-квартира розташована в німецькому Гамбурзі, а головний офіс – у Києві.

На її рахунку такі ігри як Shadow Fight та Shadow Fight 2, Vector Мегаполіс, а загалом вона брала участь у розробці понад 400 ігор.

Реклама

Як стати оператором єБайрактару

Вибрати гру можна у вкладці "Послуги" поруч із іншими недавніми функціями, такими як ТБ і радіо. Якщо у вас не з'явилася послуга "єБайрактар", потрібно оновити програму.

Сама гра є в жанрі Tower Defense, суть якої полягає в знищенні техніки окупанта, що наближається по двох дорогах.

При цьому одним пострілом можна знищити відразу кілька цілей. Очки нараховуються за час у грі – що більше утримуєте оборону, то більше очок отримуєте.

Реклама

Раніше ми писали, що в Україні запустили гру, де руками Ілона Маска можна бити Путіна та Кадирова. Наміри Маска битися з Путіним у поєдинку за Україну втілили у файтинг у стилі 90-х.