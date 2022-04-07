В Україні запустили гру, де руками Ілона Маска можна бити Путіна та Кадирова

Наміри Маска битися з Путіним у поєдинку за Україну втілили у файтинг у стилі 90-х

Ілон Маск б'є Путіна в новій грі / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські умільці створили гру, в якій можна побити президента Росії Володимира Путіна та його прислужника Рамзана Кадирова

У ролі головного героя виступає американський мільярдер та гендиректор SpaceX Ілон Маск, а дія поєдинку відбувається на тлі зруйнованого Маріуполя. Саундтреком виступає пісня "Ой у лузі червона калина у виконанні" лідера гурту Бумбокс Андрія Хливнюка.

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Ідея гри зародилася після того, як Ілон Маск викликав Путіна на дуель. Але замість нього американцеві відповів Кадиров, а потім і голова Роскосмосу Дмитро Рогозін.

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Раніше в Україні створили гру, за допомогою якої можна блокувати сайти, що обслуговують армію РФ. Звичайному користувачеві потрібно просто грати якнайдовше або просто залишити гру запущеною в браузері.

А справжнім хітом стала гра у додатку "Дія", де можна керувати байрактором та знищувати ворожу техніку.