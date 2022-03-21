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У "Дія" додали можливість керувати "Байрактаром" та знищувати ворога

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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21 березня, 21:23
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У додатку "Дія" запустили довгоочікувану функцію – тепер кожен охочий може стати оператором "Байрактара" та знищити ворожу техніку
У додаток Дія додали нову функцію
У додаток Дія додали нову функцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова функція "єБайрактор" з'явиться у вкладці "Послуги" поряд з недавніми послугами радіо та ТБ після оновлення програми.

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Вона являє собою гру в жанрі Tower Defense, суть якої полягає в знищенні техніки окупанта, що наближається двома дорогами. Одним пострілом можна знищити одразу кілька одиниць!

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав нову послугу "цифровим заспокійливим".

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До речі, раніше ми писали, що в Україні запустили онлайн-гру для боротьби з Росією – поки ви граєте у популярну головоломку, спеціальний скрипт блокує сайти, які обслуговують армію РФ.

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Нагадаємо, що сьогодні раніше в додатку "Дія" відновили одну з популярних послуг, яку відключали на початку війни.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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