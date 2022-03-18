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СЬОГОДНІ Техно

Зброя майбутнього: як працюють дрони-камікадзе, які США передають Україні

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18 березня, 12:40
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США погодилися передати Україні чергову партію зброї для боротьби проти російських окупантів, зокрема високотехнологічні Switchblade – що це таке?
Україна отримає новітні дрони-камікадзе
Україна отримає новітні дрони-камікадзе / Фото: Колаж: Сьогодні

Американці не назвали, що дадуть нашій країні саме цю модель БПЛА, але місцеві ЗМІ розкопали, що мова йде про Switchblade 300 та Switchblade 600.

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Що це за зброя

Switchblade являють собою дрони-камікадзе. Ударний безпілотний авіаційний комплекс може сам наводитися на ціль із відстані в десятки кілометрів!

Перша модифікація була представлена компанією AeroVironment у 2011 році як альтернатива повітряній підтримці армії США для реагування на ворожі засідки в Афганістані.

Перевага Switchblade полягає в тому, що його можна переносити в рюкзаку і розгорнути за лічені хвилини. На відміну від інших дронів, Switchblade може не тільки визначати ворогів, але й уразити їх. При цьому, він набагато дешевше Javelin. За деякими оцінками, вартість одного апарату може становити лише 6 тисяч доларів. В 2020 році був представлений більш потужний варіант Switchblade 600, а перша версія отримала назву Switchblade 300.

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Які є модифікації

Switchblade 300 розроблений для ураження піхотних підрозділів. Його довжина всього 61 см, а вага – 2,7 кг, включаючи пускову установку. Його бойова міць еквівалентна ручній 40-мм гранаті. Ним можна керувати на відстані до 10 км, але через невелику вагу тривалість роботи становить усього 10 хвилин.

Switchblade 600 оснащується більш потужною боєголовкою (23 кг) та призначений для нейтралізації бронетехніки. Він може бути в повітрі до 40 хвилин і працювати на відстані до 80 км.

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Як вони працюють

Дрони-камікадзе отримали назву Switchblade, що у перекладі означає розкладний ніж. Таку аналогію провели завдяки конструкції БПЛА – при зльоті його крила розкладаються, як лезо ножа.

Switchblade може визначати ціль самостійно завдяки камері та датчикам GPS, а також і отримувати завдання від оператора, що знаходиться на відстані. До речі, обидві системи можна переналаштувати у польоті та призначити іншу ціль, але вже неможливо посадити.

За рахунок електродвигуна БПЛА рухається безшумно і атакує зі швидкістю вище 150 км/год, тому ворогові зреагувати на загрозу дуже важко.

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