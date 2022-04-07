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1,7 миллиона украинцев управляли Байрактаром в приложении "Дія"

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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7 апреля, 18:46
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Народным стал не только турецкий беспилотник, но и игра по мотивам его подвигов
За три недели в игру еБайрактар сыграло 1,7 млн украинцев
За три недели в игру еБайрактар сыграло 1,7 млн украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Простенькая игра в приложении "Дія" стала настоящим хитом среди украинцев. С момента запуска игры в нее успело сыграть 1,7 миллиона человек.

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Минцифры сообщает, что разрабатывать игру помогала международная компания по разработке компьютерных игр iLogos Game Studios. Она была создана в Луганске в 2006 году, сейчас штаб-квартира находится в немецком Гамбурге, а главный офис – в Киеве.

На ее счету такие игры как Shadow Fight и Shadow Fight 2, Vector Мегаполис, а в целом она участвовала в разработке более 400 игр.

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Как стать оператором еБайрактара

Выбрать игру можно во вкладке "услуги" рядом с другими недавними функциями, такими как ТВ и радио. Если у вас не появилась услуга "еБайрактар", нужно обновить приложение.

Сама игра представляет из себя в жанре Tower Defense, суть которой заключается в уничтожении техники оккупанта, приближающейся по двум дорогам.

При этом одним выстрелом можно уничтожить сразу несколько целей. Очки начисляются за время в игре – чем больше удерживаете оборону, тем больше очков получаете.

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Ранее мы писали, что в Украине запустили игру, где руками Илона Маска можно избивать Путина и Кадырова. Намерения Маска сразиться с Путиным в поединке за Украину воплотили в файтинг в стиле 90-х.

Александр Трикиша
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