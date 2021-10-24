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Скелет самого крупного трицератопса продали за рекордну для Европы сумму (фото)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 октября, 22:02
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Крупнейший в мире скелет трицератопса "Большой Джон" возрастом 66 миллионов лет продан на аукционе за рекордную для Европы стоимость
Скелет трицератопса продали за 6,6 млн евро
Скелет трицератопса продали за 6,6 млн евро / Фото: REUTERS

Крупнейший из когда-либо обнаруженных скелетов трицератопса длиной восемь метров ушел с молотка за сумасшедшие 6,6 миллиона евро.

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Скелет "Большого Джона" был обнаружен в Южной Дакоте, США, в 2014 году и собран специалистами в Италии. Палеонтологи назвали окаменелые останки в честь владельца земли, где были обнаружены кости динозавра.

У трицератопса, которому 66 миллионов лет, самый полный скелет для динозавра. Исследователям удалось собрать 60 процентов его костей.

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Теперь он вернется в США в частную коллекцию неназванного покупателя, который, по словам аукционного дома, влюбился в "Большого Джона" после того, как пришел посмотреть на него пишет phys.org.

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"Большой Джон" жил в верхний меловой период, последнюю эру динозавров. Трицератопс погиб в пойме реки, а грязь сохранила его останки в отличном состоянии.

Продажа "Большого Джона" установила рекорд Европы, но осталась далеко от мирового. В прошлом году за скелет тираннозавра рекса возрастом 67 миллионов заплатили 31,8 миллиона долларов!

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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