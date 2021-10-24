Скелет самого крупного трицератопса продали за рекордну для Европы сумму (фото)

Крупнейший в мире скелет трицератопса "Большой Джон" возрастом 66 миллионов лет продан на аукционе за рекордную для Европы стоимость

Скелет трицератопса продали за 6,6 млн евро / Фото: REUTERS

Крупнейший из когда-либо обнаруженных скелетов трицератопса длиной восемь метров ушел с молотка за сумасшедшие 6,6 миллиона евро.

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Скелет "Большого Джона" был обнаружен в Южной Дакоте, США, в 2014 году и собран специалистами в Италии. Палеонтологи назвали окаменелые останки в честь владельца земли, где были обнаружены кости динозавра.

У трицератопса, которому 66 миллионов лет, самый полный скелет для динозавра. Исследователям удалось собрать 60 процентов его костей.

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Теперь он вернется в США в частную коллекцию неназванного покупателя, который, по словам аукционного дома, влюбился в "Большого Джона" после того, как пришел посмотреть на него пишет phys.org.

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"Большой Джон" жил в верхний меловой период, последнюю эру динозавров. Трицератопс погиб в пойме реки, а грязь сохранила его останки в отличном состоянии.

Продажа "Большого Джона" установила рекорд Европы, но осталась далеко от мирового. В прошлом году за скелет тираннозавра рекса возрастом 67 миллионов заплатили 31,8 миллиона долларов!