Открыт новый вид ихтиозабров, похожих на дельфина и рыбу-меч

Одни из последних живших на Земле ихтиозавров могли питаться крупной рыбой, так как их зубы достаточно эволюционировали

Древние ихтиозавры эволюционировали до возможности питаться крупной рыбой

Группа международных исследователей из Канады, Колумбии и Германии, исследуя окаменелости, обнаружила новый вид ихтиозавров.

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Потрясающе сохранившийся череп метровой длины принадлежал одному из последних живших на Земле ихтиозавров – древних животных, устрашающе похожих на рыбу-меч, пишет Phys.org.

Открытый исследователями вид жил во время раннего мелового периода.

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"У этого животного были уникальные зубы, которые позволяли ему есть крупную добычу", – говорит директор музея Редпат в Университете Макгилла Ханс Ларссон.

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Для сравнения, у других ихтиозавров были маленькие зубы одинакового размера. В результате эволюции хищник смог питаться большой рыбой и другими морскими рептилиями.

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Ученые назвали новый вид ихтиозавров Kyhytysuka, что переводится как "тот, который режет чем-то острым" на языке коренных жителей региона в центральной Колумбии.

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Так ученые решили отдать дань уважения древней культуре муиска, существовавшей здесь на протяжении тысячелетий.

Напомним, ранее ученые рассказали, как вымирали динозавры 66 млн лет назад.