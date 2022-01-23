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Растаял самый большой в мире айсберг: сколько воды попало в океан

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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23 января, 08:27
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Ученые опубликовали результаты исследования о "жизни" гигантского айсберга, отколовшегося от Антарктиды еще в 2017 году. Он дрейфовал в море три с половиной года
Самый большой асйберг дрейфовал океаном 3,5 года
Самый большой асйберг дрейфовал океаном 3,5 года / Фото: Wikipedia

Айсберг A68 считается шестым по величине айсбергом, когда-либо наблюдаемым на Земле, и самым большим айсбергом, плавающим в океане 3,5 года.

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Он откололся от ледяного щита Ларсена C на Антарктическом полуострове в 2017 году. На тот момент его площадь составляла 5800 квадратных километров, что примерно составляет половину площади Закарпатской области.

Айсберг A68. Фото: Wikipedia

С тех пор айсберг дрейфовал в Южной Атлантике, где теплые температуры и волны разбили его на куски, а затем на еще более мелкие кусочки.

Так выглядел айсберг в июле 2020 года. Фото: Wikipedia

Всего за три месяца айсберг потерял более 152 миллиардов тонн пресной воды – этим количеством воды можно заполнить более 60 миллионов бассейнов олимпийского размера!

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Ученые опасались, что громадный айсберг врежется в остров Южная Джорджия, где обитают большие популяции пингвинов и тюленей.

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К счастью, A68 так и не достиг берега – к апрелю 2021 года айсберг полностью растаял недалеко от острова Южная Джорджия. В общей сложности ледяной объект потерял около 1 триллиона тонн льда.

Ученым еще предстоит определить, какие последствия для местной природы принесет таяние айсберга, ведь он сбрасывал пресную воду в соленое море вокруг острова вместе с микроорганизмами, что может повлиять на местную флору и фауну, сообщает livescience.com.

Ранее украинские полярники записали, как тюлени обмениваются звуками из "Звездных войн". Украинские ученые в рамках исследования тюленей Ведделла в районе станции "Академик Вернадский" записали "пение" этих животных.

Александр Трикиша
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